6 từ không nên dùng để mô tả bản thân khi tìm việc

Cách bạn mô tả bản thân khi tìm việc là yếu tố có thể quyết định ấn tượng đầu tiên với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, có 6 từ tưởng như tích cực nhưng lại dễ khiến bạn trở nên mờ nhạt hoặc thiếu chuyên nghiệp nếu dùng không đúng cách.

Hoàn hảo

Trong môi trường công việc, hoàn hảo là một từ tuyệt đối nhưng lại gần như không thể kiểm chứng. Khi tự nhận mình hoàn hảo, bạn vô tình đặt bản thân vào một hình ảnh quá tròn trịa đến mức thiếu đi sự chân thực mà nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm. Nó không làm bạn nổi bật hơn mà đôi khi còn khiến bạn trở nên xa cách và khó tin cậy.

Thay vì cố gắng gói mình trong một danh xưng tuyệt đối, hãy để kết quả lên tiếng. Hãy kể rõ: Ví dụ,“Tôi có kinh nghiệm kiểm soát chất lượng và từng giúp giảm 20% lỗi trong quy trình vận hành”. Chính những con số cụ thể ấy mới là thứ tạo nên sự thuyết phục.

Thông minh

Thông minh là một phẩm chất tích cực, nhưng rất khó đo lường nếu không đi kèm minh chứng. Trong mắt nhà tuyển dụng, đây là nhận định mang tính chủ quan, không đủ để đánh giá năng lực thực tế.

Thay vì nói “Tôi là người thông minh”, hãy để tư duy của bạn được nhìn thấy qua hành động: bạn từng giải quyết một tình huống khó ra sao, cải tiến một quy trình như thế nào, hay nhanh chóng học và áp dụng một kỹ năng mới trong thời gian ngắn. Ví dụ như: “Tôi đã tự học và áp dụng công cụ X trong 2 tuần để tối ưu quy trình, giúp tiết kiệm 15% thời gian xử lý”.

Giỏi nhất

Việc tự nhận mình là giỏi nhất dễ tạo cảm giác phóng đại, đặc biệt khi không có cơ sở so sánh rõ ràng cụ thể minh bạch và nhất quán. Trong mắt nhà tuyển dụng, những tuyên bố quá mạnh đôi khi không tạo ấn tượng, mà ngược lại làm giảm độ tin cậy. Điều họ tìm kiếm không phải là những lời khẳng định hùng hồn mà là bằng chứng cụ thể cho năng lực thật sự.

Vì vậy, hãy để dữ liệu nói thay bạn. Chẳng hạn như “Tôi nằm trong top 10% nhân viên đạt doanh số cao nhất trong năm” hay “Tôi liên tục đạt và vượt KPI trong 6 quý liên tiếp”.

Khiêm tốn

Khiêm tốn là một phẩm chất đẹp, nhưng trong hồ sơ xin việc, nó lại là điều không nên tự gắn lên mình. Bởi khiêm tốn không phải là thứ được tuyên bố bằng lời mà là cách người khác cảm nhận qua cách bạn hành xử, cách bạn kể về hành trình của mình.

Chẳng hạn như: Tôi tập trung vào hiệu quả công việc và luôn trình bày kết quả một cách rõ ràng, dựa trên dữ liệu cụ thể” hay “Tôi ưu tiên đóng góp thực tế và thường ghi nhận kết quả thông qua số liệu thay vì mô tả cảm tính”.

Dễ mến

Đây là một lời nhận xét tốt trong đời sống thường ngày, nhưng trong hồ sơ xin việc, nó lại trở nên quá cảm tính và không cho nhà tuyển dụng thấy được bạn thực sự làm được gì hay đóng góp ra sao.

Trong môi trường doanh nghiệp, nhà tuyển dụng quan tâm nhiều hơn đến thái độ làm việc, khả năng hợp tác và hiệu quả công việc. Những yếu tố này có tính ứng dụng và liên quan trực tiếp đến hiệu suất thực tế. Nếu muốn thể hiện cá tính, bạn nên thay bằng các mô tả như “thân thiện”, “hợp tác tốt” hoặc “giao tiếp hiệu quả”. Ví dụ như “Tôi có khả năng làm việc nhóm tốt và thường xuyên phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan” hay “Tôi giao tiếp rõ ràng, thân thiện và luôn duy trì môi trường làm việc tích cực”.

Thành công

Khi bạn tự nói mình thành công, điều đó chưa đủ để nhà tuyển dụng hình dung bạn đã thực sự đạt được điều gì, trong bối cảnh nào và bằng cách nào. Trong tuyển dụng, người ta không tìm kiếm những lời khẳng định về thành công, mà tìm kiếm những dấu vết cụ thể của nó: bạn đã giải quyết vấn đề gì, tạo ra thay đổi nào, hay đóng góp ra sao cho kết quả chung.

Vì thế, hãy nói rõ bạn đã đạt được gì như “Tôi đã hoàn thành vượt 120% KPI trong 4 quý liên tiếp” hay “Tôi góp phần tối ưu quy trình giúp giảm 15% chi phí vận hành”.

Thay vì nói về mô tả bản thân khi tìm việc bằng những từ quen thuộc, hãy để con số, thành tích và trải nghiệm lên tiếng để bạn thực sự nổi bật giữa hàng trăm ứng viên khác. Hãy rà soát lại CV của bạn ngay hôm nay và biến những lời tự nhận thành những minh chứng cụ thể. Và đó chính là cách bạn tạo ra cơ hội cho chính mình.