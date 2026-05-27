Các cơ quan, đơn vị ủng hộ hơn 718 triệu đồng trong Tháng Nhân đạo

Chiều 27/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026 từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận ủng hộ Tháng Nhân đạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại chương trình, các cơ quan, đơn vị đã trao kinh phí ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026 với tổng số tiền hơn 718 triệu đồng.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ủng hộ hơn 445 triệu đồng; Bệnh viện Nhi Thanh Hóa ủng hộ gần 97,6 triệu đồng; Thi hành án dân sự tỉnh ủng hộ 93,6 triệu đồng; Bệnh viện Đa khoa Hà Trung ủng hộ hơn 82,8 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận ủng hộ Tháng Nhân đạo của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận ủng hộ Tháng Nhân đạo của Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận ủng hộ Tháng Nhân đạo của Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.

“Tháng Nhân đạo” năm 2026 được triển khai từ ngày 1/5 đến 31/5 nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động nguồn lực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội.

Thùy Linh.