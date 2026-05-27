Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Các cơ quan, đơn vị ủng hộ hơn 718 triệu đồng trong Tháng Nhân đạo

Thùy Linh.
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026 từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị ủng hộ hơn 718 triệu đồng trong Tháng Nhân đạo

Chiều 27/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026 từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị ủng hộ hơn 718 triệu đồng trong Tháng Nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận ủng hộ Tháng Nhân đạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại chương trình, các cơ quan, đơn vị đã trao kinh phí ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026 với tổng số tiền hơn 718 triệu đồng.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ủng hộ hơn 445 triệu đồng; Bệnh viện Nhi Thanh Hóa ủng hộ gần 97,6 triệu đồng; Thi hành án dân sự tỉnh ủng hộ 93,6 triệu đồng; Bệnh viện Đa khoa Hà Trung ủng hộ hơn 82,8 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị ủng hộ hơn 718 triệu đồng trong Tháng Nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận ủng hộ Tháng Nhân đạo của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị ủng hộ hơn 718 triệu đồng trong Tháng Nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận ủng hộ Tháng Nhân đạo của Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

Các cơ quan, đơn vị ủng hộ hơn 718 triệu đồng trong Tháng Nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận ủng hộ Tháng Nhân đạo của Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.

“Tháng Nhân đạo” năm 2026 được triển khai từ ngày 1/5 đến 31/5 nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động nguồn lực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội.

Thùy Linh.

Từ khóa:

#Bệnh viện Nhi Thanh Hóa #Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa #Tháng nhân đạo #Hội Chữ thập đỏ tỉnh #Ủng hộ #Chương trình #Hoàn cảnh khó khăn #Huy động nguồn lực #Hà Trung #tiếp nhận

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Triển khai “chiến dịch 100 ngày đêm” hoàn thành 100 trường nội trú xã biên giới

Triển khai “chiến dịch 100 ngày đêm” hoàn thành 100 trường nội trú xã biên giới

Đời sống - Xã hội
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 42/CĐ-TTg yêu cầu các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai “chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần để bảo đảm hoàn thành 100 trường học trước ngày 30/8/2026.
Xuyên đêm giữ mạch sáng

Xuyên đêm giữ mạch sáng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - 22 giờ đêm - khi nhiều gia đình đã chìm vào giấc ngủ, tại phòng trực của Điện lực Hạc Thành, điện thoại đường dây nóng vẫn liên tục đổ chuông. Mỗi cuộc gọi là một phản ánh về sự cố điện cần được xử lý khẩn trương trong thời điểm nhu cầu sử dụng điện...
Sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 THPT

Sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 THPT

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/6. Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chuẩn bị cho kỳ thi, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), các đơn vị liên quan, các địa...
Dân kỹ thuật học đại học từ xa trường nào phù hợp?

Dân kỹ thuật học đại học từ xa trường nào phù hợp?

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Nhu cầu học đại học từ xa đang tăng ở nhóm lao động kỹ thuật và công nghệ trong thời gian gần đây. Nhiều người chọn liên thông hoặc văn bằng 2 để bổ sung bằng cấp, tăng trình độ chuyên môn hiện tại. Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ lao động qua đào tạo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh