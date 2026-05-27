Tiêu thụ điện toàn quốc lập kỷ lục mới, khuyến cáo dịch chuyển giờ dùng điện

Tính đến 10h sáng ngày 27/5, phụ tải quốc gia đang cao hơn khoảng 900 MW (tương đương 1,5 lần công suất một tổ máy nhiệt điện than lớn) so với 26/5, trong đó mức tăng chủ yếu tập trung tại miền Bắc.

Công nhân Tổng Công ty Điện lực Miền Trung kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện đảm bảo vận hành an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Dưới tác động của hiệu ứng tích tụ nhiệt kéo dài trong đợt nắng nóng gay gắt, phụ tải của hệ thống điện Quốc gia và khu vực miền Bắc đã đồng loạt xác lập kỷ lục mới về cả công suất cực đại lẫn sản lượng tiêu thụ trong năm 2026.

Đồng loạt xô đổ các kỷ lục tiêu thụ điện

Theo thông tin từ Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), tình hình tiêu thụ điện trong ngày 26/5 tiếp tục đà tăng mạnh và ghi nhận những con số kỷ lục.

Cụ thể, hệ thống điện Quốc gia đã đạt kỷ lục công suất cực đại lên tới 58.103 MW (vào thời điểm 13h40), tăng 5,7% so với kỷ lục của năm 2025; sản lượng đạt mức kỷ lục 1,212 tỷ kWh, cao hơn 9,1% so với kỷ lục năm 2025. Nếu so với cùng kỳ năm trước, sản lượng Quốc gia cao hơn 15,7% và công suất cực đại cao hơn 15,4%.

Tại khu vực miền Bắc, hệ thống điện cũng ghi nhận kỷ lục công suất cực đại đạt 29.716 MW (vào thời điểm 13h20), tăng 5,4% so với kỷ lục năm 2025; sản lượng kỷ lục đạt 629 triệu kWh, cao hơn 5,4% so với kỷ lục năm 2025. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng miền Bắc cao hơn tới 25,4% và công suất cực đại cao hơn 26,4%.

Về tỷ trọng tiêu thụ giữa các vùng miền, sản lượng điện tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam lần lượt là 629, 109 và 474 triệu kWh, chiếm tỷ trọng tương ứng 51,9%, 9,0% và 39,1% so với toàn Hệ thống điện Quốc gia.

Về tình hình vận hành lưới điện, vào lúc 18h55 tối 26/5, đã xảy ra sự cố thiết bị cục bộ trên lưới 110kV gây gián đoạn cấp điện tại một số khu vực thuộc Bắc Ninh và Hải Dương.

Tuy nhiên, các đơn vị đã nhanh chóng phối hợp xử lý và khôi phục cấp điện cho toàn bộ phụ tải vào lúc 19h10 cùng ngày. Hiện tại, điện áp các nút trên hệ thống và mức mang tải các thiết bị đều nằm trong giới hạn vận hành cho phép.

Áp lực tiếp tục gia tăng, khuyến cáo dịch chuyển giờ dùng điện

Bước sang ngày hôm nay (27/5), theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Cập nhật đến thời điểm 10h sáng ngày 27/5, phụ tải quốc gia đang cao hơn khoảng 900 MW (tương đương 1,5 lần công suất của một tổ máy nhiệt điện than lớn) so với ngày 26/5, trong đó mức tăng chủ yếu tập trung tại khu vực miền Bắc.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, đồng thời để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng, NSMO đưa ra các khuyến nghị thiết thực đối với cộng đồng về tiết kiệm điện và dịch chuyển giờ dùng điện.

Theo đó, NSMO khuyến nghị người dân và doanh nghiệp cần tắt các thiết bị khi không sử dụng; đặt nhiệt độ điều hòa từ 26 độ C trở lên; tiết giảm lượng đèn chiếu sáng trang trí ngoài trời vào buổi tối để giảm áp lực cung cấp điện từ hệ thống.

NSMO khuyến cáo người dân chủ động điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện sang các khung giờ thấp điểm. Hành động này không chỉ giúp san sẻ áp lực mà còn đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống điện trong giai đoạn thời tiết khắc nghiệt.

