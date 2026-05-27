Tuổi trẻ xã Quảng Ninh phát huy sức trẻ, cống hiến tài năng

Hoàng Lan
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27/5, Đoàn Thanh niên phối hợp cùng Hội Đồng đội xã Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội và vinh danh đội viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Lãnh đạo xã Quảng Ninh trao thưởng, vinh danh các em học sinh có thành tích cao trong năm học 2025-2026.

Trong năm 2025, với tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, tuổi trẻ xã Quảng Ninh đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, tạo dấu ấn rõ nét trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, Đoàn, Đội; đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật và đấu tranh phản bác các thông tin sai trái trên không gian mạng.

Ban Chấp hành Đoàn xã Quảng Ninh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2025-2026.

Các phong trào hành động cách mạng được triển khai sôi nổi với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm với nhiều hoạt động gây quỹ, trao hàng trăm suất quà cho các đối tượng khó khăn, gia đình gặp rủi ro. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh.

Năm học 2025-2026, giáo dục và đào tạo xã Quảng Ninh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Tại các kỳ thi, đã có 21 em học sinh đoạt giải cấp quốc gia, 11 em học sinh đoạt giải cấp tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đoàn xã đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; vinh danh 31 đội viên đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh năm học 2025-2026.

