Xuyên đêm giữ mạch sáng

22 giờ đêm - khi nhiều gia đình đã chìm vào giấc ngủ, tại phòng trực của Điện lực Hạc Thành, điện thoại đường dây nóng vẫn liên tục đổ chuông. Mỗi cuộc gọi là một phản ánh về sự cố điện cần được xử lý khẩn trương trong thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao do nắng nóng kéo dài.

Cán bộ trực của Điện lực Hạc Thành tiếp nhận thông tin phản ánh sự cố điện của người dân.

Tại phòng trực của Điện lực Hạc Thành, cán bộ liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về sự cố điện. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, cán bộ kỹ thuật nhanh chóng xác định khu vực xảy ra sự cố, đồng thời điều động công nhân cùng phương tiện, thiết bị tới hiện trường. Những ngày gần đây, nền nhiệt tăng cao khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh, kéo theo sản lượng điện tiêu thụ tăng đột biến. Nhiều đường dây, trạm biến áp phải vận hành trong tình trạng đầy tải, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, quá tải cục bộ hoặc nhảy Aptomat.

Ông Lê Anh Vũ, Phó trưởng Điện lực Hạc Thành, Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: “Các hiện tượng trong những ngày vừa qua đa phần là nhảy Aptomat, một số điểm quá tải cục bộ. Chúng tôi đã huy động, tăng cường nhân lực ứng trực để đảm bảo cấp điện ổn định cho Nhân dân”.

Cán bộ kỹ thuật và công nhân điện chuẩn bị vật tư đi khắc phục, sửa chữa sự cố điện.

Trong đêm tối, việc tiếp cận hiện trường không hề dễ dàng, nhất là tại các khu dân cư đông đúc, ngõ nhỏ hoặc những vị trí đường dây đi qua địa hình phức tạp.

Dưới ánh đèn pin và hệ thống chiếu sáng chuyên dụng, các công nhân điện lực phải kiểm tra từng vị trí đường dây, trạm biến áp để xác định nguyên nhân sự cố. Có những đêm, công nhân làm việc liên tục nhiều giờ giữa thời tiết oi bức, mồ hôi ướt đẫm quần áo nhưng vẫn phải tập trung cao độ để bảo đảm an toàn trong từng thao tác kỹ thuật.

Với người thợ điện, áp lực lớn nhất không chỉ là khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất mà còn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và chính lực lượng làm nhiệm vụ. Bởi chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình xử lý sự cố cũng có thể dẫn tới nguy cơ mất an toàn trên lưới điện.

Công nhân tập trung xử lý sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng.

Ông Lê Đăng Hoan, công nhân Điện lực Hạc Thành chia sẻ: “Trong điều kiện nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên anh em công nhân luôn thực hiện trực 100% quân số. Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, chúng tôi cố gắng xử lý nhanh nhất để đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ Nhân dân”.

Không chỉ làm việc trong điều kiện áp lực cao, các công nhân điện lực còn thường xuyên phải đối mặt với những tình huống phát sinh bất ngờ trong đêm. Có những sự cố xảy ra tại khu vực đông dân cư, việc kiểm tra, cô lập và xử lý phải được thực hiện thận trọng để tránh ảnh hưởng đến diện rộng. Nhiều hôm, vừa xử lý xong một điểm sự cố, các tổ công tác lại tiếp tục di chuyển tới khu vực khác khi điện thoại đường dây nóng tiếp tục có cuộc gọi mới.

Các tổ công tác tiếp tục di chuyển tới khu vực khác để xử lý sự cố điện cho người dân.

Sự tận tụy của lực lượng điện lực đã giúp nhiều hộ dân yên tâm hơn trong mùa nắng nóng. Bà Đồng Thị Dung, phường Hạc Thành cho biết: “Sau những lần sự cố mất điện, tôi gọi tổng đài điện lực thì chỉ sau thời gian ngắn các anh đã đến xử lý rất nhanh chóng, nhiệt tình nên chúng tôi rất yên tâm”.

Trong cao điểm nắng nóng, cùng với việc tăng cường trực vận hành và xử lý sự cố, ngành điện cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm vận hành lưới điện an toàn, ổn định như điều tiết phụ tải, kiểm tra các điểm có nguy cơ quá tải, chủ động xử lý khiếm khuyết trên lưới điện và phối hợp với các doanh nghiệp lớn thực hiện điều chỉnh phụ tải phù hợp.

Cán bộ kĩ thuật kiểm tra vận hành của trạm biến áp.

Bên cạnh nỗ lực của ngành điện trong việc duy trì vận hành lưới điện an toàn, ổn định, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm để giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa nắng nóng. Đó cũng là cách sẻ chia với những người thợ điện đang ngày đêm bám lưới, xuyên đêm xử lý sự cố để giữ cho dòng điện luôn thông suốt, phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân không bị gián đoạn.

Hồng Tư