Trao tặng 19 xe lăn cho người khuyết tật tại xã Vĩnh Lộc

Nhằm hỗ trợ người khuyết tật cải thiện khả năng di chuyển, nâng cao chất lượng cuộc sống, sáng ngày 27/5, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với xã Vĩnh Lộc tổ chức chương trình trao tặng xe lăn cho người khuyết tật vận động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong đợt này, 19 người khuyết tật trên địa bàn xã đã được trao tặng xe lăn. Đây là những phần quà thiết thực, góp phần hỗ trợ người khuyết tật thuận tiện hơn trong việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày, đồng thời tạo điều kiện để họ tự tin hòa nhập cộng đồng.

Tại chương trình, đại diện Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã hướng dẫn các gia đình sử dụng xe lăn đúng cách, đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả trong quá trình sử dụng.

Số xe lăn được trao tặng lần này nằm trong chương trình cấp phát xe lăn nhân đạo do Tổ chức Giving It Back To Kids (Hoa Kỳ) – Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ, thông qua nguồn viện trợ phi dự án của Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa.

Hoạt động ý nghĩa này góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc, chung tay chăm lo cho người yếu thế, hướng tới xây dựng cộng đồng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trịnh Thu (CTV)