Đội tuyển bắn súng Thanh Hóa phá hai kỷ lục tại Giải vô địch bắn súng quốc gia 2025

Kết thúc Giải vô địch bắn súng quốc gia - Cúp Liên đoàn Bắn súng Việt Nam năm 2025, đội tuyển bắn súng Thanh Hóa đã xuất sắc mang về 2 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ, khẳng định vị thế với hai nội dung đạt thành tích phá kỷ lục quốc gia.

Trong hành trình này, xạ thủ Mai Anh Tuấn ( bục số 1) là gương mặt nổi bật nhất khi góp công vào cả hai tấm HCV.

Ở nội dung Skeet nam, Mai Anh Tuấn thi đấu bùng nổ và không chỉ giành HCV mà còn phá kỷ lục quốc gia. Anh tiếp tục phối hợp cùng Nguyễn Thị Đức Hạnh để giành thêm HCV ở nội dung Skeet hỗn hợp đồng đội, đồng thời phá kỷ lục quốc gia lần thứ hai.

Ngoài ra, Mai Anh Tuấn còn giành thêm 1 HCB nội dung Skeet đồng đội nam, cùng các đồng đội Đỗ Minh Tuấn và Nguyễn Xuân Đại Dương, cùng 1 HCĐ ở nội dung cá nhân.

Xạ thủ Nguyễn Thị Đức Hạnh được HLV trưởng Từ Ngọc Dung đánh giá đầy triển vọng ở chặng đường sắp tới.

Ở nội dung Skeet nữ, xạ thủ Nguyễn Thị Đức Hạnh giành HCB cá nhân và HCB đồng đội cùng Lê Thị Mai, Lê Thị Giang.

Ba xạ thủ nữ Nguyễn Thị Tú Anh, Nguyễn Thị Ngọc Thúy và Lê Thị Giang cũng đóng góp 2 HCB ở các nội dung Double Trap đồng đội và Trap đồng đội nữ. Trong khi đó, Lê Thị Giang mang thêm về 1 HCĐ cá nhân ở Double Trap.

Đáng chú ý, xạ thủ trẻ Mạch Thị Thương đã để lại dấu ấn khi giành HCĐ ở nội dung 3x20 súng trường nữ. Đây là thành tích có ý nghĩa đặc biệt, bởi đã hơn 2 thập kỷ Thanh Hóa mới có VĐV giành huy chương ở nội dung này. Thương tiếp tục ghi dấu với 1 HCĐ đồng đội súng trường bắn nằm nữ, cùng Tạ Trang Thư và Vũ Thị Hải.

HLV trưởng Từ Ngọc Dung (thứ 4 từ phải sang) đánh giá cao thành tích của các học trò ở giải đấu lần này.

HLV Từ Ngọc Dung đánh giá: “Mai Anh Tuấn đã có bước tiến rõ rệt so với các giải trước, còn Mạch Thị Thương là VĐV trẻ rất triển vọng. Thành tích lần này là động lực lớn cho cả đội trong hành trình phía trước”.

Giải vô địch bắn súng quốc gia 2025 cũng là căn cứ quan trọng để lựa chọn lực lượng tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Với phong độ xuất sắc, Mai Anh Tuấn đang tràn đầy cơ hội được khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu ở kỳ Đại hội thể thao khu vực sắp tới.

