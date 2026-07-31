Đổi mới phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với chuyển đổi số, sát đối tượng và địa bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đề nghị Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng sát đối tượng, địa bàn và ứng dụng chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 31/7, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Tư pháp Mai Xuân Bình phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, 6 tháng đầu năm 2026, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung tuyên truyền được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, gắn với yêu cầu thực tiễn và nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

Hình thức PBGDPL tiếp tục được đổi mới theo hướng đa dạng, linh hoạt, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã biên soạn, phát hành 2.459 tài liệu PBGDPL; đăng tải 1.797 tài liệu trên các cổng, trang thông tin điện tử; phát hành và nhân bản 110.283 tài liệu để phục vụ công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh tham luận tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tham luận tại hội nghị.

Đặc biệt, việc triển khai Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030” đã tạo chuyển biến tích cực trong phương thức tổ chức thực hiện PBGDPL. Thông qua công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh đã tổ chức 23 cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức thi viết, thi trực tuyến hoặc sân khấu hóa với 14.895 lượt người tham gia.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng hoạt động của hội đồng phối hợp PBGDPL ở một số xã, phường chưa đồng đều. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số chưa đồng đều giữa các địa phương. Chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng nhấn mạnh một số kết quả đạt được của Hội đồng phối hợp PBGDPL trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2026; ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của cơ quan, đơn vị thành viên hội đồng cũng như các địa phương trong tỉnh.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực chất trong thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn công tác này với tổ chức thi hành pháp luật, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tập trung tuyên truyền kịp thời các luật, nghị quyết, văn bản mới ban hành và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản pháp luật. Đặc biệt, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng sát từng nhóm đối tượng, từng địa bàn; tăng cường khảo sát, nắm bắt nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; khai thác hiệu quả các nền tảng số, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở để xây dựng các sản phẩm truyền thông pháp luật ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng truyền thông chính sách, kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, nhất là trong hoạt động tố tụng; triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng giao Sở Tư pháp và các sở, ngành thành viên tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2026” theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đồng thời chuẩn bị tốt mọi điều kiện phục vụ Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương tại Thanh Hóa.

Đỗ Đức