Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng: Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Thanh Hóa giàu đẹp

Lịch sử cách mạng Việt Nam gần 1 thế kỷ qua đã chứng minh chân lý: Đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và khả năng quy tụ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng ta, chính là nguồn gốc quyết định mọi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trên hành trình vẻ vang ấy, công tác tuyên giáo và dân vận luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, với khả năng tạo dựng niềm tin, thống nhất nhận thức, khơi dậy ý chí và phát huy sức mạnh to lớn trong nhân dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động quần chúng. Bởi đây là điều kiện quan trọng để đưa đường lối cách mạng đến với Nhân dân, biến nhận thức chính trị thành hành động cách mạng. Trên cơ sở đó, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”, nhằm kêu gọi đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng trên thế giới. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng. Đến năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, nhằm ghi nhận vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của công tác tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng.

Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, Thanh Hóa là địa phương thành lập Đảng bộ từ rất sớm. Ngày 29/7/1930, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân cũ (nay là xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa), Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa chính thức được thành lập. Cùng với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng, công tác tư tưởng đã được Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm.

Thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, cơ quan ấn loát được tổ chức để in truyền đơn, tài liệu cách mạng. Nhiều ấn phẩm như “Tóm tắt lịch sử nhân loại”, các bài thơ cách mạng đăng trên tạp chí Búa Liềm của Đông Dương Cộng sản Đảng và Báo Tiến Lên, lần lượt được phát hành. Dù điều kiện hoạt động hết sức khó khăn, những tài liệu cách mạng ấy đã góp phần quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Nguyễn Ái Quốc, cương lĩnh, đường lối của Đảng đến với quần chúng lao động. Qua đó, từng bước thức tỉnh tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức chính trị và khơi dậy khát vọng đấu tranh chống áp bức, bóc lột trong quần chúng lao khổ.

Mặc dù các phong trào cách mạng bị thực dân Pháp ra sức đàn áp, khủng bố, khiến nhiều cán bộ, đảng viên bị bắt bớ, tù đày; song đội ngũ còn lại vẫn kiên cường bám cơ sở, duy trì tổ chức, tiếp tục tuyên truyền, giác ngộ quần chúng nhằm củng cố niềm tin vào con đường cách mạng do Đảng lãnh đạo. Cùng với việc đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, Đảng bộ tỉnh đã linh hoạt xây dựng các hình thức tập hợp quần chúng thông qua những tổ chức phù hợp với điều kiện thực tiễn lúc bấy giờ như Hội Cày, Hội Cấy, Hội Đánh tranh lợp nhà, Hội Hộ sản phụ nữ... Đồng thời, mở các lớp huấn luyện lý luận, nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển của phong trào cách mạng trong toàn tỉnh.

Bước sang thời kỳ đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939), hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh, với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Đảng bộ tỉnh tập trung củng cố các tổ chức quần chúng, phát triển lực lượng cách mạng, tổ chức các cuộc mít tinh, diễn thuyết, xây dựng hệ thống liên lạc bí mật; đồng thời phát hành các tài liệu, báo chí cách mạng nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho nhân dân.

Trong giai đoạn này, tờ Báo Tia Sáng được xuất bản thay thế cho Báo Hồn Lao động, trở thành một kênh tuyên truyền quan trọng, góp phần phổ biến chủ trương của Đảng, phản ánh đời sống của người lao động, cổ vũ phong trào đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ. Tháng 5/1938, thành lập Thanh Hóa Thư quán (tại thị xã Thanh Hóa, nay là phường Hạc Thành). Đây không chỉ là nơi giới thiệu, phát hành sách báo tiến bộ, mà còn trở thành một địa chỉ quan trọng để truyền bá tư tưởng cách mạng, nâng cao dân trí và giác ngộ chính trị cho các tầng lớp nhân dân...

Khi thời cơ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền đến gần, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng càng được Đảng bộ tỉnh chú trọng. Tờ báo Đuổi giặc nước được đổi thành Khởi nghĩa, nhằm kịp thời truyền tải những chủ trương mới, cổ vũ tinh thần đấu tranh, động viên các tầng lớp nhân dân chuẩn bị đứng lên giành chính quyền. Từ ngày 18 đến ngày 23/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và Mặt trận Việt Minh, chính quyền cách mạng lần lượt được thành lập ở hầu hết các phủ, huyện trong tỉnh. Cuộc Tổng khởi nghĩa ở Thanh Hóa giành thắng lợi nhanh chóng, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc.

Thắng lợi vĩ đại này là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài, toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức; là sự kết tinh giữa đường lối đúng đắn của Đảng với tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, đó cũng là minh chứng sinh động cho vai trò to lớn của công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động quần chúng trong việc biến đường lối cách mạng thành sức mạnh hành động của toàn dân.

Từ nền tảng ấy, Thanh Hóa bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp với vị thế của một hậu phương lớn. Trong những năm tháng gian khổ, công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin, động viên tinh thần yêu nước, huy động sức mạnh của toàn dân, góp phần làm nên những chiến công vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Thực hiện đường lối chiến tranh Nhân dân và quốc phòng toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, công tác Tuyên giáo đã phát động đồng bào các dân tộc không phân biệt giai cấp, tôn giáo, nghề nghiệp, giới tính nêu cao khối đoàn kết, thực hiện cao nhất nhiệm vụ xây dựng hậu phương, vừa phục vụ chiến đấu và tham gia chiến đấu, bảo vệ hậu phương lớn Thanh Hóa, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Với những đóng góp to lớn trong kháng chiến chống thực dân Pháp, trong lần thứ hai về thăm Thanh Hóa (ngày 13/6/1957), Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi: “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”.

Hòa bình lập lại ở miền Bắc chưa được bao lâu, đất nước lại bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với những thử thách vô cùng cam go, khốc liệt. Một lần nữa, Thanh Hóa - vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng - lại được đặt trước sứ mệnh lịch sử lớn lao: vừa xây dựng hậu phương miền Bắc, vừa trực tiếp chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trong hoàn cảnh ấy, công tác tuyên giáo, dân vận tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân. Nhiệm vụ của những người làm công tác tư tưởng không chỉ là tuyên truyền đường lối kháng chiến, mà còn phải khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, động viên Nhân dân vượt qua gian khổ, hy sinh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa chiến đấu.

Bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, công tác tuyên truyền đã góp phần đưa chủ trương của Đảng đến với từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; cổ vũ các phong trào thi đua lao động sản xuất, chiến đấu, xây dựng hậu phương vững mạnh. Từ các vùng nông thôn, miền núi đến đô thị, từ các hợp tác xã sản xuất đến những trận địa chiến đấu, tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” đã trở thành ý chí và hành động chung của toàn dân. Nhiều con em người Thanh Hóa đã xung phong ra mặt trận, có mặt trên khắp chiến trường “lớp cha trước, lớp con sau. Đã thành đồng chí, chung câu quân hành". Cũng trên mảnh đất này đã diễn ra nhiều trận chiến ác liệt, gắn với những địa danh như Hàm Rồng, Đò Lèn, Lạch Trường, Đảo Mê, phà Ghép... và những chiến công oanh liệt của quân và dân Thanh Hóa làm nức lòng bè bạn trong nước và quốc tế.

Từ sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đặc biệt là từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới (1986) đến nay, dưới sự lãnh đạo kịp thời, sát sao của Đảng bộ tỉnh, công tác tuyên giáo đã vận dụng sáng tạo việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung “hàn gắn vết thương chiến tranh”, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất, đời sống, đặt nền tảng cho sự phát triển sau này.

Trong giai đoạn đổi mới toàn diện đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tuyên giáo, dân vận có sự thay đổi căn bản nhưng mục tiêu xuyên suốt vẫn là củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Điển hình là thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh về công tác tư tưởng, lý luận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội,... Đồng thời, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần tiến hành thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Gần 1 thế kỷ đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, công tác tuyên giáo, dân vận đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong từng chặng đường lịch sử của quê hương Thanh Hóa. Từ những ngày đầu đấu tranh giành chính quyền, những năm tháng kháng chiến gian khổ, đến công cuộc đổi mới và phát triển quê hương, đất nước hôm nay, sức mạnh của công tác tư tưởng, vận động quần chúng luôn bắt nguồn từ một yếu tố căn bản: niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Tuyên giáo và Dân vận ngày càng nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang. Đó là tiếp tục giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tạo dựng sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, củng cố đồng thuận xã hội, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội đã và đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong đời sống xã hội. Không gian mạng trở thành một mặt trận mới, nơi thông tin được lan truyền nhanh chóng, tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng và hành vi của mỗi cá nhân. Điều này càng đặt ra yêu cầu cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo, dân vận phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng thông tin, đấu tranh bảo vệ những giá trị đúng đắn, tích cực trong xã hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX đã đề ra mục tiêu: phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Mục tiêu đó cũng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với ngành Tuyên giáo và Dân vận Thanh Hóa. Toàn ngành phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, thực sự “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; chủ động dự báo, nắm chắc tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền; kịp thời định hướng thông tin; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh tư tưởng; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, đưa Thanh Hóa cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát huy truyền thống vẻ vang 96 năm xây dựng và trưởng thành, cùng những bài học quý báu được hun đúc qua các giai đoạn cách mạng, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo, dân vận Thanh Hóa hôm nay càng phải tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và sự sáng tạo; không ngừng đổi mới để hoàn thành tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và vận động quần chúng; đưa ý Đảng hòa quyện với lòng dân, biến niềm tin thành hành động, biến khát vọng thành sức mạnh phát triển. Đồng thời, ngành Tuyên giáo và Dân vận Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đoàn kết toàn dân, phát huy mọi nguồn lực, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đó cũng chính là sứ mệnh cao cả của công tác tuyên giáo và dân vận trong thời kỳ mới.