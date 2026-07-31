Kiểm tra hệ thống đê điều sông Cầu Chày trước mùa mưa bão

Chiều 31/7, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã kiểm tra và làm việc với các xã Yên Định, Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, Yên Ninh, Định Tân, Định Hòa về công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2026.

Đoàn kiểm tra vị trí trọng điểm cống Nội Hà đê tả sông Cầu Chày, xã Định Hòa.

Đoàn kiểm tra kho vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai của xã Yên Định.

Đoàn công tác đã kiểm tra vị trí trọng điểm cống Nội Hà tại K32+539 đê tả sông Cầu Chày, xã Định Hòa; hai vị trí sạt lở đê tả sông Cầu Chày tại K26+00 - K26+500 và K26+00 - K26+500, xã Yên Định; kiểm tra công trình đang thi công kè bảo vệ bãi từ K12+150 - K12+350 đê tả sông Cầu Chày, xã Yên Ninh.

Đoàn cũng đã kiểm tra kho vật tư dự trữ PCTT của các xã Yên Định, Định Hòa để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Đoàn kiểm tra vị trí sạt lở đê tả sông Cầu Chày, xã Yên Định.

Đoàn kiểm tra công trình kè bảo vệ bãi từ K12+150 - K12+350 đê tả sông Cầu Chày, xã Yên Ninh đang trong quá trình thi công.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các địa phương đã chủ động xây dựng phương án PCTT năm 2026, rà soát các khu vực trọng điểm, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm phục vụ công tác ứng phó. Các công trình đê điều, kè bảo vệ bờ sông, kho vật tư dự trữ được thường xuyên kiểm tra, bổ sung, góp phần nâng cao khả năng xử lý sự cố ngay từ cơ sở.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với các địa phương.

Làm việc với các địa phương, đoàn kiểm tra ghi nhận tinh thần chủ động của các địa phương trong công tác chuẩn bị PCTT. Đồng thời, yêu cầu các địa phương không được chủ quan trước những diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thời tiết.

Các xã cần tiếp tục rà soát, cập nhật phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường kiểm tra các tuyến đê, cống, kè, đặc biệt là các vị trí xung yếu, các điểm đã xảy ra sạt lở để kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ khi mới phát sinh.

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ kho vật tư dự trữ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”; đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng, chống sạt lở đang thi công, bảo đảm chất lượng và hoàn thành đúng kế hoạch.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống thiên tai, chủ động các phương án sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

Hải Đăng