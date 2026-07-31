Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi

Chiều 31/7, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh đã quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII và báo cáo hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2026 các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động đảm nhận những nhiệm vụ khó, việc mới, việc cấp thiết gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Các hoạt động tình nguyện được triển khai tập trung vào các đợt cao điểm như Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và các ngày hành động cao điểm “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động vì an sinh xã hội...

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Hoạt động đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được thực hiện có hiệu quả. Toàn tỉnh đã tổ chức trên 65 hội nghị, diễn đàn, hội thảo, lớp tập huấn, đào tạo nghề cho thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp cho trên 85.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh; giới thiệu việc làm cho 15.000 thanh niên.

Các cấp bộ đoàn duy trì 1.200 dự án khởi nghiệp sáng tạo, thành lập mới 67 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh do thanh niên làm chủ, 10 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, 800 mô hình “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp”.

Phong trào tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được các cấp bộ đoàn triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực số cho đoàn viên, thanh niên.

Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành 12 chỉ tiêu công tác năm đã đề ra.

Nguyễn Đạt