Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tiến độ dự án nhà ở xã hội tại phường Hàm Rồng

Trưa 31/7, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tiến độ triển khai Dự án Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn (nay là phường Hàm Rồng).

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn (nay là phường Hàm Rồng).

Theo báo cáo của Công ty CP Vinaconex 21, Dự án Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn khởi công từ tháng 10/2025; đến tháng 3/2026 đơn vị đã hoàn thành toàn bộ phần cọc và móng của các tòa A1, A2, A3.

Hiện nay, tòa A1 đã thi công đến tầng 10, dự kiến cất nóc vào tháng 12/2026; tòa A2 thi công đến tầng 6, dự kiến cất nóc vào tháng 1/2027; tòa A3 thi công đến tầng 5, dự kiến cất nóc trong tháng 1/2027.

Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao căn hộ vào quý III/2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra các hạng mục của dự án.

Đối với các tòa B1, B2, B3, nhà thầu đã hoàn thành phần cọc khoan nhồi, đang triển khai thi công cọc ép và dự kiến hoàn thành phần móng vào tháng 9/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra khu vực thông tin tổng quan của dự án.

Các căn hộ trong tòa nhà A1 và A2 chủ đầu tư đã mở bán từ tháng 2/2026. Các căn hộ trong tòa A3 tiếp nhận hồ sơ mua từ ngày 15/8 đến 15/9/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra các căn nhà mẫu của dự án.

Công ty CP Vinaconex 21 cam kết tập trung nguồn lực, thi công bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc với chủ đầu tư dự án.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tiến độ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong việc triển khai dự án, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc lớn nhưng tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Đồng chí nhấn mạnh, việc triển khai dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng mong mỏi của đông đảo công nhân, người lao động và các đối tượng thu nhập thấp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để dự án hoàn thành đúng kế hoạch, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục huy động nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ. Quá trình xây dựng phải bảo đảm đúng thiết kế đã được phê duyệt, sử dụng vật liệu đúng tiêu chuẩn, tạo dựng công trình có chất lượng, bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư giới thiệu khu nhà mẫu và công khai đầy đủ các thông tin về tiến độ, điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng được mua nhà ở xã hội để người dân dễ dàng tiếp cận. Chủ đầu tư thông tin việc mở bán căn hộ công khai, minh bạch và bán trực tiếp từ chủ đầu tư, không thông qua các sàn giao dịch hoặc trung gian nhằm tránh phát sinh chi phí, bảo đảm quyền lợi cho người mua.

Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền để người dân, nhất là công nhân lao động, nắm bắt đầy đủ thông tin về dự án.

Sở Xây dựng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin về dự án đến công nhân, người lao động và các đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, bảo đảm việc tiếp cận chính sách đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến có khoảng 10.000 cư dân sinh sống, vì vậy áp lực giao thông khu vực sẽ rất lớn, vì vậy Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao phường Hàm Rồng và phường Hạc Thành phối hợp triển khai đầu tư hai tuyến đường gom hai bên cầu vượt sông Bến Ngự nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời kết nối đồng bộ hệ thống giao thông giữa khu nhà ở xã hội với các khu vực lân cận.

Đối với chủ đầu tư, tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, tập trung triển khai dự án với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn, phấn đấu sớm đưa công trình vào sử dụng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Lê Hợi