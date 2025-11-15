Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu vững mạnh

Ngày 15/11, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban công tác Công đoàn dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban công tác Công đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Công đoàn duy trì đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, tổ chức thương lượng và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể; tham gia xây dựng, góp ý hoàn thiện nhiều quy chế, quy định nội bộ của doanh nghiệp.

Từ năm 2023 đến nay, Công đoàn đã hỗ trợ hàng trăm lượt đoàn viên khó khăn, tặng quà “Tháng Công nhân” và “Tết sum vầy”; hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho đoàn viên với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Các phong trào thi đua được triển khai rộng rãi, tạo động lực thi đua trong đoàn viên, người lao động, đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban công tác Công đoàn phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban công tác Công đoàn ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn công ty tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt chức năng cốt lõi chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với chuyển đổi số, góp phần xây dựng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Sông Chu nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Sông Chu nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thanh Huê