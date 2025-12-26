HĐND xã Quảng Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HĐND xã Quảng Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 26/12, HĐND xã Quảng Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 4 HĐND xã Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của xã Quảng Ninh tiếp tục ổn định và phát triển. Trong năm qua, xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27/27 chỉ tiêu; trong đó có 14 chỉ tiêu vượt cao. Tổng giá trị sản xuất ước tăng 17% so năm 2024; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 269.505 tỷ đồng (đạt 156% so dự toán năm); thu nhập bình quân đầu người/năm ước đạt 68,4 triệu đồng. Tình hình an ninh được bảo đảm ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, “đột xuất”, “bất ngờ”.

Chủ toạ kỳ họp.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục được đặc biệt quan tâm. Trong năm 2025 toàn xã có tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt 86.6%; Tổng số thôn được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa đạt 100%.

Năm 2026, xã Quảng Ninh phấn đấu đạt 27 chỉ tiêu, trong đó, phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 11%, thu nhập bình quân đầu người đạt 74,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ y tế đạt 85%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm giảm 0,5%...

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND xã, các Ban của HĐND xã, Ủy ban MTTQ trình bày 27 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về những kết quả đạt được trong năm 2025 trên tất cả các mặt công tác. Đồng thời các đại biểu phân tích những hạn chế, khó khăn vướng mắc tìm ra những nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đặc biệt là về thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công để thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Minh Khanh