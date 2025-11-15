Đổi mới hoạt động, chăm lo tốt hơn quyền lợi người lao động

Chiều 15/11, Công đoàn Công ty CP Nông sản Phú Gia đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn phường Quảng Phú tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty CP Nông sản Phú Gia đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ). Tình hình việc làm được đảm bảo ổn định; thu nhập của NLĐ được cải thiện qua từng năm, với mức thu nhập bình quân năm 2025 tăng lên 8,8 triệu đồng/người/tháng. Công ty ngày càng hoàn thiện các chế độ phúc lợi, duy trì nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Công đoàn phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật lao động; đóng đầy đủ BHXH, BHTN; xây dựng nội quy lao động, quy chế dân chủ tại cơ sở, thang bảng lương, thường xuyên tổ chức đối thoại tại nơi làm việc để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của NLĐ.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia với nhiều cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao đời sống, thu nhập cho NLĐ.

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, công đoàn Công ty CP Nông sản Phú Gia tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn theo hướng vì đoàn viên và NLĐ, tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, NLĐ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP Nông sản Phú Gia nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thanh Huê