Doanh nghiệp bất động sản linh hoạt thích ứng theo thị trường

Năm 2026, nguồn cung tăng nhưng giao dịch giảm, giá neo cao đẩy thị trường bất động sản (BĐS) vào giai đoạn sàng lọc mạnh. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp BĐS trên địa bàn tỉnh đã phải linh hoạt thực hiện tái cấu trúc để thích ứng với thị trường.

Dự án nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, nay thuộc phường Hàm Rồng đang được gấp rút thi công bàn giao cho khách hàng.

Nếu trước đây, tăng trưởng của doanh nghiệp BĐS chủ yếu đến từ mở rộng quỹ đất và gia tăng quy mô dự án, thì trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp đang ưu tiên chuyển hướng sang phân khúc có nhu cầu thực, đa dạng hóa nguồn vốn và tái cấu trúc sản phẩm.

Ngay từ quý I/2026, nhiều doanh nghiệp BĐS đã bắt đầu mở rộng sang các phân khúc mới hoặc thay đổi “mặt hàng” để tiếp cận thị trường.

Bản đồ nhà ở xã hội Vinhomes Happy Home - một trong những phân khúc được công ty CP BĐS Lee Homes kinh doanh trong năm 2026.

Công ty CP Bất động sản Lee Homes có nhiều năm gắn bó với phân khúc dự án đất nền. Trước những thay đổi của thị trường BĐS năm 2026, doanh nghiệp đã tìm hiểu và mở rộng sang dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Ngoài ra, công ty cũng mở rộng quy mô cung ứng các sản phẩm BĐS chuyên biệt khác, đặc biệt BĐS vùng ven đô thị, các tuyến xã... Mục tiêu của đơn vị là gia tăng thêm khách hàng và tạo thêm nhiều sự lựa chọn cho các nhà đầu tư.

Ông Vũ Hoàng Phương, Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Lee Homes cho biết: “Với nhiều biến động chung của thế giới cũng như cả nước, thị trường BĐS Thanh Hóa năm 2026 nhu cầu thực vẫn lên ngôi. Dù lãi suất ngân hàng tăng nhưng các nhà đầu tư có “tiền thịt” vẫn sẵn sàng xuống tiền khi lựa chọn được “mặt hàng” phù hợp, giúp hạn chế tình trạng “thổi giá”. Vì vậy, chiến lược kinh doanh của chúng tôi vẫn sẽ theo sát thị trường, đa dạng hóa các phân khúc, ưu tiên các dự án có khả năng ghi nhận doanh thu thực tế, bảo đảm thanh khoản và hạn chế đầu tư dàn trải để sớm quay vòng dòng tiền".

Nhiều doanh nghiệp BĐS chuyển hướng sang kinh doanh BĐS cho thuê.

Không chỉ nhóm doanh nghiệp quy mô vừa, nhiều doanh nghiệp BĐS lớn cũng đang điều chỉnh chiến lược phát triển. Thay vì tập trung tuyệt đối vào phân khúc trung, cao cấp như trước đây, một số doanh nghiệp bắt đầu dịch chuyển sang các sản phẩm gắn với nhu cầu ở thực hoặc mở rộng sang các phân khúc dễ hoàn tiền vốn như nhà ở xã hội, BĐS thương mại, văn phòng, nhà ở cho thuê...

Thị trường BĐS Thanh Hóa năm 2026 đang bước vào giai đoạn phát triển chú trọng vào giá trị thực. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Xây dựng Thanh Hoá đã công bố thêm khoảng 6.000 sản phẩm đủ điều kiện kinh doanh. Trong đó, có khoảng 2.600 căn nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tại 13 dự án đủ điều kiện đưa vào sử dụng, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%.

Hiện, Thanh Hóa có 10 dự án nhà ở xã hội đang triển khai thi công, với 10.500 căn; trong đó, năm 2026 sẽ hoàn thành 900 căn. Ngoài ra, đang chuẩn bị triển khai thi công hai dự án với 1.624 căn. Tỉnh cũng lên kế hoạch đấu giá 27 dự án đất đai trong năm, dự kiến thu về hơn 2.521 tỷ đồng. Điều này cho thấy nguồn cung BĐS trong tỉnh khá dồi dào, tập trung phục vụ nhu cầu thực của người dân trong tỉnh.

Dự án đất nền các xã có mức giá vừa phải, dễ thanh khoản đang được nhiều doanh nghiệp BĐS quan tâm đầu tư.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường BĐS đang có sự thanh lọc mạnh mẽ, loại bỏ các đợt sốt đất ảo. Những doanh nghiệp có năng lực tài chính yếu, phụ thuộc vào vốn vay hoặc dự án thiếu minh bạch pháp lý sẽ dần bị đào thải.

Ngược lại, các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất sạch, pháp lý hoàn chỉnh, chiến lược phát triển bền vững và sản phẩm phù hợp nhu cầu thực sẽ có cơ hội phục hồi và mở rộng thị phần.

Trong thời gian tới, nhu cầu thị trường được dự báo sẽ tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền tại các đô thị lớn, cũng như đất nền tại các khu vực có hạ tầng đồng bộ, dân cư ổn định. Việc thay đổi chiến lược của doanh nghiệp BĐS không chỉ đơn thuần là phản ứng ngắn hạn trước khó khăn của thị trường, mà phản ánh sự thay đổi sâu hơn trong tư duy phát triển bền vững. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy thị trường BĐS đang bước sang giai đoạn mới để thích ứng tốt hơn với nhu cầu thị trường.

Hương Hạnh