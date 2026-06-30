Đoàn kết, tăng cường năng lực quốc phòng - ưu tiên hàng đầu của NATO

Các nước thành viên NATO đang thúc đẩy lộ trình tăng chi tiêu quốc phòng và tăng cường phối hợp an ninh trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Đây cũng là nội dung trọng tâm được thảo luận tại Hội nghị các nhà lãnh đạo nghị viện NATO khai mạc ngày 29/6 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Hội nghị các nhà lãnh đạo nghị viện NATO tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29/6/2026. Ảnh: AA.

Phát biểu khai mạc hội nghị ngày 29/6, Chủ tịch Hội đồng Nghị viện NATO Marcos Perestrello nhấn mạnh, vai trò của nghị viện trong việc bảo đảm nguồn lực cho quốc phòng và triển khai các ưu tiên an ninh của liên minh. Ông kêu gọi các nước thành viên theo đuổi chiến lược đầu tư quốc phòng “thông minh hơn, nhanh hơn và có sự phối hợp”, đồng thời cho rằng một NATO vững mạnh không chỉ phụ thuộc vào việc gia tăng chi tiêu quân sự mà còn đòi hỏi sự phối hợp hiệu quả giữa các đồng minh.

Phó Tổng Thư ký NATO Radmila Shekerinska bày tỏ kỳ vọng các nước thành viên sẽ thống nhất những kế hoạch cụ thể nhằm hướng tới mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên tương đương 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng nhấn mạnh yêu cầu hiện đại hóa lực lượng, tăng cường năng lực phòng thủ và củng cố quan hệ xuyên Đại Tây Dương nhằm ứng phó với những thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: NATO.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã hội đàm với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại London, trao đổi các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới, trong đó có tình hình Iran, Eo biển Hormuz và Ukraine. Hai bên tái khẳng định cam kết đối với NATO và đánh giá cao vai trò của liên minh trong hỗ trợ Ukraine và bảo đảm an ninh hàng hải.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi tăng cường vai trò của nước này trong các cơ chế quốc phòng và an ninh châu Âu, đồng thời đề nghị NATO dỡ bỏ các rào cản trong hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa các nước thành viên.

Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas nhấn mạnh, đoàn kết giữa các đồng minh là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh an ninh phức tạp hiện nay. Theo bà, chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh NATO sẽ tập trung vào tăng năng lực sản xuất quốc phòng, củng cố răn đe và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Liên quan mục tiêu chi tiêu quốc phòng, Chính phủ CH Séc khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện cam kết của NATO, song tiến độ phụ thuộc khả năng cân đối ngân sách trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: NATO PA, The Guardian, Reuters.