Đoàn công tác Bệnh viện E khảo sát chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Ngày 21/11, Đoàn công tác của Bệnh viện E (Hà Nội) tiến hành khảo sát, chuẩn bị cho hoạt động chuyển giao kỹ thuật chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Chương trình được triển khai nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện theo Đề án 1816 năm 2025 của Bộ Y tế, góp phần nâng cao năng lực điều trị và chất lượng phục vụ người bệnh.

Đoàn công tác Bệnh viện E làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Nội thận tiết niệu và lọc máu, Phụ trách điều hành Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến Bệnh viện E đã giới thiệu mục tiêu, nội dung và các yêu cầu của chương trình khảo sát, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường phối hợp giữa hai đơn vị trong hoạt động chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Đại diện Bệnh viện E khẳng định sẽ đồng hành với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong toàn bộ quá trình, bảo đảm việc chuyển giao được triển khai bài bản, đúng tiến độ và mang lại hiệu quả bền vững.

Theo kế hoạch, đợt này Bệnh viện E sẽ chuyển giao 2 gói kỹ thuật chuyên sâu, gồm kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm tại Khoa Nội Hô hấp và kỹ thuật lọc màng bụng tại Trung tâm Thận lọc máu.

Đây là những kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý hô hấp - thận, giúp nâng cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Đoàn công tác Bệnh viện E đã khảo sát thực tế tại đơn vị tiếp nhận kỹ thuật.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác Bệnh viện E đã khảo sát thực tế tại Khoa Nội hô hấp và Trung tâm Thận lọc máu - 2 đơn vị tiếp nhận kỹ thuật đợt này. Các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình tiếp nhận người bệnh; đồng thời trao đổi chuyên môn với lãnh đạo các đơn vị và đội ngũ y bác sĩ nhằm xây dựng lộ trình chuyển giao phù hợp trong thời gian tới.

Tô Hà