Đô vật xứ Thanh tỏa sáng với tấm Huy chương Bạc tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

VĐV của đội tuyển Vật Thanh Hóa - Đặng Thị Linh đã thi đấu ấn tượng để giành Huy chương Bạc (HCB) hạng cân 70kg nữ tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026, qua đó trở thành một trong những điểm sáng nổi bật của đội tuyển vật bãi biển Việt Nam trong ngày thi đấu 29/4.

Đặng Thị Linh là một trong hai VĐV của Việt Nam vào đến chung kết của giải đấu.

Ở trận chung kết, Đặng Thị Linh đối đầu với đối thủ rất mạnh là Long Jia của chủ nhà Trung Quốc. Trước VĐV được đánh giá vượt trội về đẳng cấp, Linh dù rất nỗ lực vẫn không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận giành HCB. Dù vậy, việc góp mặt ở trận đấu cuối cùng đã khẳng định năng lực và sự tiến bộ của nữ đô vật Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Đáng chú ý, vật là một trong những môn có lực lượng tham dự đông đảo nhất của thể thao Việt Nam tại Đại hội lần này với 7 VĐV tranh tài ở 7 nội dung. Trong đó, Đặng Thị Linh là một trong hai tuyển thủ xuất sắc lọt vào chung kết, cho thấy sự chuẩn bị bài bản và chiều sâu lực lượng của đội tuyển.

Đặng Thị Linh và các đồng đội có giải đấu đáng nhớ tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026.

Bên cạnh thành tích của Linh, đội tuyển vật bãi biển Việt Nam còn ghi nhận thêm HCB của Đoàn Thị Kim Oanh ở hạng cân 50kg nữ sau trận chung kết đầy nỗ lực trước đối thủ Sri Lanka. Ở hạng cân 60kg nữ, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – nhà vô địch SEA Games 33 – cũng thi đấu thuyết phục để giành Huy chương Đồng (HCĐ).

Vật Việt Nam giành 3 huy chương ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 sáng 29/4.

Chung cuộc, vật bãi biển Việt Nam giành tổng cộng 2 HCB và 1 HCĐ, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội. Dù chưa thể giành HCV như kỳ vọng, nhưng việc có tới 2 VĐV vào chung kết cùng tổng số 3 huy chương là kết quả đáng khích lệ, cho thấy bước tiến tích cực của vật Việt Nam ở sân chơi châu lục.

Hoàng Sơn