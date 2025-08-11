Định Hòa phấn đấu trở thành xã phát triển nhanh, bền vững và từng bước hiện đại

Xã Định Hòa được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Định Hòa, Định Bình, Định Thành, Định Công (huyện Yên Định cũ) và thôn Tiên Nông, xã Thiệu Long (huyện Thiệu Hóa cũ). Xã có 22 thôn; Đảng bộ xã có 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 1.258 đảng viên.

Lãnh đạo xã kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, tinh thần đoàn kết, nhiệm kỳ 2020-2025 đảng bộ các đơn vị cũ đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ xã đã đề ra. Có 25/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nổi bật là: Tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2023-2025 ước đạt 7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 là 75,44 triệu đồng, vượt 103,2% so với mục tiêu đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Là xã trọng điểm về phát triển nông nghiệp, Định Hòa là một trong những đơn vị sớm đưa cơ giới hóa và ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đồng bộ, hiện đại, hiệu quả. Xã đã quy hoạch vùng sản xuất tập trung và ban hành nhiều cơ chế, chính sách kích cầu cho người dân, doanh nghiệp phát triển. Xã có 7 vùng trồng ớt xuất khẩu và lúa đã được cấp mã vùng; 6 vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP. Nhiều hộ đã mạnh dạn đưa cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất tập trung, xây dựng nhà màng, nhà lưới. Nhiều loại cây trồng, vật nuôi trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương, có giá trị kinh tế gấp nhiều lần sản xuất nông nghiệp truyền thống. Tiêu biểu là ớt xuất khẩu, dưa chuột, mướp đắng, dưa vàng, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, lợn, gà... Xã có 13 trang trại chăn nuôi, nhiều trang trại liên kết với các doanh nghiệp lớn như JaFa, Phú Gia...

Trồng dưa vàng trong nhà lưới , sản phẩm đã được công nhận OCop 3 sao.

Dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua còn là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM. Chương trình đã thực sự làm thay đổi diện mạo quê hương theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang. Nhiều mô hình NTM lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng làng quê đáng sống. Xã có 2/4 đơn vị được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao và được cấp trên thẩm định; 4 sản phẩm OCOP 3 sao.

Bám sát chỉ đạo của tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh, xã Định Hòa đã đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, thu hút đầu tư. Tổng số vốn đã huy động và sử dụng cho đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 1.976 tỷ đồng. 92 công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Hệ thống giao thông được nâng cấp, xây mới đồng bộ. Xã có 3 cụm công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp Định Công 19,4ha; cụm công nghiệp Định Hòa 70ha; cụm công nghiệp Định Thành 40ha và đang tiếp tục kêu gọi thu hút các nhà đầu tư.

Vùng sản xuất lúa tập trung của xã Định Hòa.

Kinh tế phát triển thúc đẩy văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Các di tích văn hóa, lịch sử, lễ hội truyền thống được quan tâm và phát huy giá trị. Đặc biệt là Lễ hội Phủ Nhì - Lễ thánh mẫu Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao và Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Điện Thừa Hoa và Từ Đường Phúc Quang - nơi thờ Chính Quang thục Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao - mẹ đẻ vua Lê Thánh Tông. Lễ hội gắn liền với di tích là điểm du lịch văn hóa tâm linh, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào của quê hương; công đức, phẩm hạnh của Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao. Hiện xã đã được công nhận 2 điểm du lịch và công bố kết nối vào các tour, tuyến du lịch trong tỉnh. Nhiều mô hình chuyển đổi số đi vào cuộc sống. Công tác y tế, giáo dục được quan tâm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

Mô hình nhà sạch vườn mẫu do phụ nữ đảm nhiệm, góp phần xây dựng cảnh quan làng quê sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn.

Bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc sáp nhập đơn vị hành chính đã tạo ra không gian mới rộng lớn, cùng với các nguồn lực, điều kiện thuận lợi khác và kế thừa thành quả đạt được trong XDNTM, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, đặc biệt là sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân... để xã Định Hòa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, bứt phá đi lên. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đề ra 11 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường và an toàn thực phẩm, 1 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá. Trong đó có những chỉ tiêu cơ bản là: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 11%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 107 triệu đồng. Tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao, phát triển các sản phẩm chủ lực và mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP đã được công nhận. Phấn đấu toàn xã có 6 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Tập trung xây dựng quy hoạch chung, đảm bảo có chất lượng. Trọng tâm là quy hoạch vùng, sử dụng đất, quy hoạch chuyên ngành theo hướng liên kết vùng, tạo động lực cho phát triển toàn diện, bền vững.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Đức Thọ cho biết: “Nhiệm kỳ 2025-2030 xã Định Hòa phấn đấu trở thành xã phát triển nhanh, bền vững và từng bước hiện đại. Đảng bộ xã đề ra các giải pháp cho từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ và ưu tiên các giải pháp mang tính đột phá, trọng tâm của từng lĩnh vực. Xuyên suốt và trọng tâm là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, đồng bộ và hiệu quả. Xây dựng chính quyền dân chủ, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức. Ưu tiên giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, Nhân dân quan tâm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, phấn đấu nằm trong nhóm dẫn đầu các xã trong tỉnh về chuyển đổi số. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, coi công tác giải phóng mặt bằng thực sự là tiền đề, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.

Lễ hội Phủ Nhì - Lễ thánh mẫu Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao thu hút đông đảo Nhân dân, du khách tham gia.

Phát huy cao tinh thần đoàn kết, truyền thống văn hóa, lịch sử của quê hương; tranh thủ thời cơ, vận hội, chủ động vượt qua khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Định Hòa quyết tâm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bài và ảnh: Lê Hà