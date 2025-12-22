Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí đa phương tiện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới

Sáng ngày 22/12/2025 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí đa phương tiện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới”.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm nhằm nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, phương pháp tác nghiệp hiện đại và tăng cường khả năng sản xuất các tác phẩm chính luận, luận chiến cho đội ngũ người làm báo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIV.

PGS, TS Cao Văn Trọng, Thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí khu vực miền Bắc; cùng các nhà báo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng Đảng nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng.

Trong bối cảnh môi trường truyền thông đang có nhiều biến động phức tạp, sự gia tăng của thông tin xấu độc, các luận điệu xuyên tạc và những chiến dịch truyền thông chống phá có tổ chức trên không gian mạng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với báo chí cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, việc các thế lực thù địch lợi dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội khiến thông tin sai lệch lan truyền nhanh, rộng và khó kiểm soát hơn, đòi hỏi báo chí phải không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và hình thức thể hiện để nâng cao hiệu quả đấu tranh tư tưởng.

Đại diện lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí tham dự.

Bên cạnh đó, quá trình hợp nhất các cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình, chuyển đổi sang mô hình tòa soạn hội tụ đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động báo chí, từ tổ chức sản xuất nội dung đa nền tảng, tối ưu hóa nguồn lực, điều phối giao ban - tuyến bài khoa học đến nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận – luận chiến. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với đội ngũ lãnh đạo và người làm báo trong đổi mới tư duy quản trị, phương thức tác nghiệp và cách thức thể hiện các tác phẩm báo chí đa phương tiện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tọa đàm tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, bao gồm: nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch; đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức viết chính luận trong môi trường truyền thông số; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và cách làm hiệu quả từ thực tiễn của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí đa phương tiện, tăng tính sắc bén, chiều sâu lý luận và hiệu quả lan tỏa trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua tọa đàm, Ban Tổ chức hy vọng tiếp tục khẳng định và củng cố vai trò nòng cốt của báo chí trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

PV