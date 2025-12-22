Nỗ lực để người dân hài lòng

Để không làm chậm trễ quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) khi dân số của xã tăng lên gần 23.600 người, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Yên Ninh đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực. Nhờ đó, sau 6 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm PVHCC xã đã hoàn thành tốt việc giải quyết TTHC cho người dân, với tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt gần 99%.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Ninh hướng dẫn người dân lấy số thứ tự khi đến giải quyết thủ tục hành chính.

Xã Yên Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Yên Ninh, Yên Hùng và Yên Thịnh. Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân sau sáp nhập, Trung tâm PVHCC xã đã triển khai mô hình “Thứ 2 ngày không viết”. Theo đó, khi tổ chức, công dân đến thực hiện các TTHC, thay vì hướng dẫn công dân tự viết thì công chức sẽ đánh máy hoặc viết tay cho tổ chức, cá nhân (trừ các loại giấy tờ pháp luật không cho viết hộ). Viết xong, công chức sẽ đọc lại toàn bộ nội dung hoặc để công dân kiểm tra lại độ chính xác các thông tin, công dân chỉ việc ký tên hoặc điểm chỉ vào tờ khai là hoàn thành. Mô hình được thực hiện đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết TTHC để tổ chức, cá nhân không phải chờ đợi lâu.

Ngoài mô hình “Thứ 2 ngày không viết”, ở Yên Ninh còn có mô hình “Thứ 6 ngày không hẹn” và “Ứng dụng mã QR để tra cứu thông tin trong giải quyết TTHC”. Những sáng kiến này đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, từng bước chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ theo đúng mục tiêu xuyên suốt của chính quyền địa phương 2 cấp là gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Anh Lê Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Yên Ninh, cho biết: “Từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm PVHCC xã xác định phải thực sự đổi mới vì dân theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Để làm được điều này, UBND xã đã bố trí cán bộ, công chức có năng lực, nắm chắc nghiệp vụ làm việc tại trung tâm. Thời gian đầu vận hành bộ máy mới có nhiều bỡ ngỡ, nhất là đối với các TTHC cấp huyện (cũ) chuyển về cho cấp xã thực hiện. Vì thế, cán bộ, công chức trung tâm đã chủ động học tập các nội dung mới, quy trình giải quyết TTHC mới và chủ động khắc phục một số khó khăn ban đầu. Chính nhờ sự chủ động này mà hoạt động của trung tâm từ khi vận hành đến nay luôn thông suốt, không để xảy ra tình trạng chồng chéo hay bỏ sót nhiệm vụ. Điều này được minh chứng khi toàn xã tiếp nhận 2.580 hồ sơ TTHC từ 1/7 - 18/12/2025, nhưng chỉ có 2 hồ sơ quá hạn.Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, trong đó tái sử dụng thành phần hồ sơ đạt 95,4%. Theo kết quả đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, năm 2025, Trung tâm PVHCC xã Yên Ninh xếp thứ 22/166 xã, phường trong tỉnh”.

Tổng số TTHC đang thực hiện đối với cấp xã hiện nay là 463 thủ tục. Tất cả các thủ tục được cập nhật trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm PVHCC xã. Lấy người dân làm trung tâm phục vụ, trung tâm đã thực hiện chuẩn hóa, đăng tải đầy đủ các biểu mẫu, thành phần hồ sơ và quy trình xử lý để người dân theo dõi. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cũng được xã quan tâm đầu tư đồng bộ với 9 bộ máy tính, 7 máy in, 3 máy scan, máy lấy số xếp hàng tự động, máy photocopy... Trung tâm cũng lắp đặt wifi miễn phí phục vụ tổ chức, công dân và đầu tư hệ thống thu phí bằng mã QR để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Khu vực chờ được bố trí đầy đủ ghế ngồi cho tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, trung tâm còn bố trí 1 - 2 công chức đủ năng lực, nhiệt tình hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Để thúc đẩy nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và lan tỏa sâu rộng Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về miễn toàn bộ phí, lệ phí cho tất cả TTHC thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, Trung tâm PVHCC xã thường xuyên phối hợp với phòng văn hóa, trung tâm cung ứng dịch vụ công đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến; niêm yết, công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức trực hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Đồng thời, tạo lập các nhóm zalo hỗ trợ với các thành viên của tổ công nghệ số các thôn, các trường và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia. Chị Trịnh Thị Thái, thôn 2, xã Yên Ninh, chia sẻ: “Tôi đến làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân để vay vốn ngân hàng. Hồ sơ này phải nộp trực tuyến. Dù không thành thạo công nghệ thông tin nhưng tôi được công chức hướng dẫn nộp hồ sơ tận tình và dễ hiểu. Tôi cảm thấy rất hài lòng”.

“Giống như nhiều địa phương khác trong tỉnh, việc vận hành Trung tâm PVHCC xã Yên Ninh cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc ban đầu. Nhưng với tinh thần chủ động, sự tâm huyết, trách nhiệm, cán bộ, công chức Trung tâm PVHCC xã Yên Ninh đã và sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, xây dựng trung tâm thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, phục vụ tốt nhất các tổ chức, công dân”, anh Lê Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Yên Ninh nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Tố Phương