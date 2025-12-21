Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp - Cụm thi số I

Sáng 21/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, vòng thi cụm cấp tỉnh - Cụm thi số I.

Các thí sinh đạt giải nhất cuộc thi.

Tới dự có đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh; đại diện Thường trực Đảng ủy các xã, phường, Đảng ủy các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy trong Cụm thi số I và các báo cáo viên tham dự cuộc thi.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Cụm thi số I tổ chức cuộc thi trong 2 ngày 20 và 21/12/2025 với 32 báo cáo viên đến từ 24 xã, phường và 4 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Mỗi báo cáo viên trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Đại diện Ban Tổ chức báo cáo đánh giá về cuộc thi.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức cuộc thi, việc xây dựng đề cương dự thi nhìn chung đã được các thí sinh chuẩn bị nghiêm túc, nội dung phong phú, đa dạng trên các lĩnh vực và đúng quy chế cuộc thi.

Cơ bản các thí sinh đều xác định mục đích, yêu cầu, đối tượng, phương pháp thích hợp; đảm bảo đúng, đủ yêu cầu kiến thức, đồng thời bám sát chủ đề lựa chọn; gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, đơn vị mình.

Các thí sinh đoạt giải nhì cuộc thi.

Các thí sinh tham gia thi lý thuyết khá bình tĩnh, tập trung, tự tin, phong thái đĩnh đạc. Phần lớn thí sinh truyền đạt tốt, đúng, đủ nội dung theo yêu cầu; làm chủ được kiến thức bài nói; phương pháp thuyết trình có nhiều đổi mới. Trong quá trình thuyết trình đã có những dẫn chứng, tư liệu sát thực, phân tích làm rõ nội dung trọng tâm của vấn đề cần truyền tải; đảm bảo đúng thời gian quy định.

Các thí sinh đoạt giải ba cuộc thi.

Phần trả lời câu hỏi, các thí sinh đã trả lời đúng trọng tâm. Một số thí sinh có lập luận chặt chẽ, logic, minh chứng thực tiễn, có tính thuyết phục cao đối với người nghe; thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về chủ đề và trách nhiệm của bản thân trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Các thí sinh đoạt giải khuyến khích cuộc thi.

Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 2 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Quốc Hương