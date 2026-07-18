Thạch Lập xây dựng miền quê xanh từ tiêu chí môi trường

Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, việc thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân xã Thạch Lập. Với nhiều cách làm thiết thực, địa phương đang từng bước xây dựng những miền quê xanh - sạch - đẹp, tạo nền tảng vững chắc để về đích NTM vào năm 2029.

Tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào ngày chủ nhật hàng tuần được người dân xã Thạch Lập thực hiện nền nếp.

Đến thôn Đồng Thịnh, dễ dàng cảm nhận diện mạo nông thôn đổi thay với những tuyến đường bê tông rộng rãi, hai bên phủ kín hàng rào xanh bằng cây mắt ngọc và chè mạn được cắt tỉa gọn gàng.

Ông Phạm Văn Thuận, trưởng thôn Đồng Thịnh cho biết: “Thôn được hình thành trên cơ sở sáp nhập các thôn: Me, Chiềng, Mồn Mương và thôn Rềnh. Các thôn này trước khi sáp nhập, đều đã đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, thôn Đồng Thịnh mới chưa đạt chuẩn NTM do các tiêu chí ở giai đoạn 2026-2030 được nâng cao hơn. Vì vậy, cùng với việc thực hiện các tiêu chí khác, tiêu chí môi trường được thôn đặc biệt coi trọng. Ngoài tiếp tục duy trì”Ngày chủ nhật xanh” do thôn phát động, các tổ chức hội như: phụ nữ, thanh niên... còn phát động hội viên tham gia phong trào tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào ngày giữa tháng, hoặc cuối tháng. Ngoài ra, các gia đình trong thôn không ai bảo ai, tự giác quét dọn, vệ sinh đoạn đường đi qua gia đình mình hàng ngày. Nhờ đó, đường làng, ngõ xóm lúc nào cũng phong quang, sạch đẹp".

Đến nay, trên các trục đường thôn, người dân đã trồng hàng rào xanh là cây mắt ngọc và cây chè mạn, với tỷ lệ phủ kín đạt khoảng 50%. Hội Cựu chiến binh thôn được giao thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng.

Ông Bùi Văn Khoa, người dân trong thôn hồ hởi nói: “Nhờ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, bộ mặt thôn Đồng Thịnh đang thay đổi từng ngày. Chúng tôi là những người đang được hưởng thành quả sự thay đổi ấy nên rất phấn khởi. Chúng tôi luôn ý thức phải phấn đấu, gìn giữ, bảo vệ môi trường sống trong khu dân cư, đảm bảo “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Không chỉ thôn Đồng Thịnh, 9 thôn còn lại của xã Thạch Lập cũng duy trì thường xuyên các phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm do thôn và các tổ chức đoàn thể phát động, thu hút đông đảo người dân tham gia. Ý thức bảo vệ môi trường của Nhân dân ngày càng được nâng cao, tình trạng xả rác bừa bãi, gia súc phóng uế trên đường hầu như không còn. Nhờ đó, nhiều tuyến đường trong khu dân cư luôn sạch sẽ, thông thoáng, đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp.

Xã Thạch Lập được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã: Quang Trung, Đồng Thịnh và xã Thạch Lập. Sau sáp nhập thôn, toàn xã hiện có 10 thôn, giảm 20 thôn so với trước. Ông Bùi Văn Thảo, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Thạch Lập, cho biết: “Trong lộ trình, năm 2029, xã Thạch Lập sẽ về đích NTM. Để đạt được danh hiệu này, cùng với việc thực hiện các tiêu chí khác, tiêu chí môi trường được xã đặc biệt coi trọng. Vì vậy, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức hội như thanh niên, phụ nữ và các thôn tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng: “Ngày Môi trường thế giới”, “Giờ trái đất”, “Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường”, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”...

Nhiều phong trào, mô hình về bảo vệ môi trường được duy trì có hiệu quả như: “Ngày chủ nhật xanh” do thôn tổ chức, phong trào “5 không, 3 sạch” do hội phụ nữ làm nòng cốt; “Ngày thứ bảy tình nguyện” của đoàn thanh niên đã thu hút đông đảo Nhân dân, hội viên, đoàn viên tham gia. Qua đó, môi trường trong khu dân cư đã được cải thiện. Đến nay, 10/10 thôn đã duy trì được phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm do thôn và các tổ chức đoàn thể phát động. Tiêu chí bảo vệ môi trường được đưa vào thực hiện quy ước, hương ước, danh hiệu làng văn hóa, gia đình văn hóa, gắn với việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng ở nhiều thôn, chi bộ.

Hiện nay, xã Thạch Lập chưa có khu xử lý rác thải tập trung. Các thôn Hợp Lộc, Lưu Phúc, Bái E, Ràm Ruộng và Quang Thái Bình đã hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển rác đến bãi xử lý tại xã Minh Sơn. Đối với 5 thôn còn lại, người dân tạm thời xử lý rác tại hộ gia đình theo hướng dẫn của địa phương nhằm hạn chế tình trạng xả rác không đúng nơi quy định. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục kết nối với đơn vị thu gom để mở rộng dịch vụ trên toàn địa bàn, nâng tỷ lệ thu gom rác thải, hoàn thành tiêu chí môi trường và phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2029.

Bài và ảnh: Minh Lý