Xây dựng xã Xuân Thái không ma túy

Xác định xây dựng “xã không ma túy” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, xã Xuân Thái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống ma túy một cách bài bản, lâu dài và bền vững.

Công an xã Xuân Thái tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy đến học sinh Trường THCS Xuân Thái.

Xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cho từng lực lượng, từng thôn theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, các tổ chức đoàn thể đảm nhận vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân. Lực lượng công an xã giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quản lý địa bàn, đối tượng. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của xã là “lấy phòng ngừa làm chính, lấy cơ sở làm trọng tâm và lấy Nhân dân làm chủ thể”. Đây cũng là bước đi có ý nghĩa quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc để triển khai các giải pháp đồng bộ.

Theo đồng chí Lê Huy Chung, Chủ tịch UBND xã Xuân Thái, ngay sau khi Đảng ủy ban hành nghị quyết, UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng và từng thôn. Mục tiêu của địa phương là xây dựng địa bàn không có ma túy, không để phát sinh người nghiện mới, không có điểm, tụ điểm phức tạp. Xã đặc biệt chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, coi đây là “lá chắn mềm” trong công tác phòng, chống ma túy.

Trung tá Bùi Hoàng Tùng, Phó trưởng Công an xã Xuân Thái, cho biết: Công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa hiệu quả, sát với tình hình địa bàn và đặc điểm dân cư. Cụ thể như tổ chức 2 buổi đối thoại, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống ma túy cho toàn thể giáo viên và học sinh Trường THCS Xuân Thái; tổ chức lễ mít tinh và giải chạy bộ hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy; phân công báo cáo viên giàu kinh nghiệm trực tiếp sinh hoạt tại các buổi họp thôn để tuyên truyền pháp luật, răn đe và giáo dục số đối tượng có nguy cơ dễ sa ngã; tổ chức cho 1.000 hộ dân ký cam kết tham gia phong trào “Nói không với ma túy”; 5 thôn đăng ký xây dựng mô hình “Thôn, tổ an ninh xã hội không có ma túy”...

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, trong 5 năm trở lại đây, trên địa bàn xã Xuân Thái không xuất hiện tụ điểm hay đối tượng phức tạp về hình sự và ma túy; đồng thời chưa để xảy ra bất kỳ vụ án, vụ việc nào liên quan đến ma túy. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể Nhân dân trong cuộc chiến đẩy lùi ma túy.

Để giữ vững danh hiệu “Xã không ma túy”, xã Xuân Thái đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn liền với mô hình “Xã Xuân Thái an toàn về ma túy”. Nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh đã phối hợp thành lập các tổ bảo vệ an ninh trật tự và tổ an ninh xã hội. Cùng với đó là tổ chức các hội nghị tuyên truyền về tác hại và cách phòng ngừa ma túy; tiến hành hơn 200 lượt tuyên truyền cá biệt tại các hộ gia đình, tập trung vào nhóm có nguy cơ cao và các trường hợp dễ bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, từ đó kịp thời ngăn chặn hiểm họa từ sớm, từ xa.

"Là địa bàn nhiều năm qua không có tệ nạn, tụ điểm về ma túy, xã Xuân Thái đã và đang là điểm sáng trong công tác phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng nhận thức, xây dựng “xã không ma túy” là nhiệm vụ lâu dài, không thể chủ quan, lơ là. Chúng tôi xác định đây là “cuộc chiến” không có điểm dừng. Vì vậy, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ địa bàn, phát huy vai trò của Nhân dân và các tổ chức đoàn thể, quyết tâm giữ vững địa bàn an toàn, không ma túy”, Chủ tịch UBND xã Xuân Thái Lê Huy Chung khẳng định.

Bài và ảnh: Tiến Đạt