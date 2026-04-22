Diện mạo mới cho đô thị du lịch biển Sầm Sơn

Với mục tiêu đến năm 2030 phường Sầm Sơn trở thành phường du lịch biển thông minh, hấp dẫn, hiện đại, thân thiện là điểm đến lý tưởng của mọi du khách; thời gian qua phường Sầm Sơn luôn chú trọng đến công tác chỉnh trang đô thị, trọng tâm là việc bố trí, sắp xếp dịch vụ cho khách đến du lịch. Đặc biệt, phường kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động dịch vụ, du lịch, từng bước tạo sự chuyển biến bền vững cho môi trường du lịch.

Sầm Sơn hứa hẹn một mùa du lịch biển sôi động, với không gian xanh - sạch - đẹp.

Biển Sầm Sơn do người Pháp phát hiện và đi vào khai thác từ đầu thế kỷ XX, được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp của Việt Nam. Đến nay, phường Sầm Sơn có 999 cơ sở lưu trú, trong đó có 118 cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 đến 5 sao, có 23.047 phòng khách đảm bảo theo tiêu chí “sáng - sạch - đẹp”, hệ thống cơ sở lưu trú tiếp tục cải tạo, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách.

Ông Đặng Anh Đức, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị UBND phường Sầm Sơn, cho biết: "Để tạo diện mạo mới cho điểm du lịch sôi động bậc nhất Bắc Trung bộ, ngày 15/4 UBND phường đã tổ chức đấu giá quyền khai thác tài sản thuộc Dự án Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương, phiên đấu giá đã được tổ chức công khai minh bạch, đúng quy định. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thuận An Foods (Thuận An Foods) là đơn vị trúng đấu giá với mức giá 70.168.000.000 đồng cho thời hạn khai thác 5 năm. Đây là bước đi quan trọng trong khai thác hiệu quả quỹ đất và không gian du lịch ven biển, góp phần nâng cao giá trị dịch vụ, thu hút đầu tư về với biển Sầm Sơn. Dự án Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn mới cho đô thị biển Sầm Sơn, thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng hiện đại, bền vững".

Ngay sau khi trúng đấu giá, doanh nghiệp đã bắt tay vào sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống hubway và các công trình phụ cận để đưa vào hoạt động, phục vụ du khách ngay trong mùa du lịch hè năm 2026.

Điểm đáng chú ý trong mùa du lịch 2026 đó là sẽ bố trí 3 - 4 điểm tắm nước ngọt miễn phí tại khu vực công cộng, phục vụ người dân và du khách. Ngoài ra một số bãi đỗ xe như khu vực đền Độc Cước, đền Cô Tiên... sẽ được miễn phí thu tiền theo giờ, góp phần giảm chi phí và tạo thuận lợi cho du khách.

UBND phường Sầm Sơn cũng sẽ tổ chức nhiều đợt cao điểm tuyên truyền, ra quân rà soát, đánh giá hiện trạng, chấn chỉnh, xử lý đối với những phương tiện vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông. Nhiều tuyến đường, khu vực trọng điểm của phường đang được chỉnh trang và hoàn thiện. Hệ thống điện chiếu sáng, truyền thanh đảm bảo phục vụ tốt cho người dân và du khách. Trồng bổ sung gần 1.000 cây xanh tạo không gian - xanh - sạch - đẹp, thân thiện với du khách. Bố trí 19 bãi trông, giữ xe; bổ sung hệ thống biển báo giao thông, sơn vạch điểm dừng đỗ cho ô tô, xe điện, xích lô. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với người điều khiển phương tiện có hành vi chèo kéo khách, phóng nhanh vượt ẩu... Kiểm tra, kiểm soát 474 xe điện, 250 xe xích lô nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Xây dựng phương án tổ chức cứu hộ cứu nạn, quản lý lưu trú, vận tải, dịch vụ nhiếp ảnh, kiểm soát người ăn xin. Sắp xếp lại 193 điểm bán hàng, hộ kinh doanh được ký cam kết niêm yết giá, chấp hành các quy định về giao tiếp ứng xử. Công khai số điện thoại đường dây nóng để du khách phản ánh những bất cập trong hoạt động du lịch đến cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, phường đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho gần 800 người lao động tham gia hoạt động dịch vụ, du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Sầm Sơn văn minh, thân thiện với du khách.

Năm 2026, phường đặt mục tiêu đón khoảng hơn 9 triệu lượt khách, tổng doanh thu dự kiến đạt 19 nghìn tỷ đồng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, kêu gọi đầu tư phát triển các sản phẩm mới, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, du lịch Sầm Sơn không chỉ đón khách vào mùa hè, mà đang hướng đến khai thác du lịch 4 mùa.

Bài và ảnh: Bảo Thanh