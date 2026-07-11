Điện Kremlin xác nhận trao đổi với Thổ Nhĩ Kỳ về thông tin bán lại hệ thống S-400 của Nga

Điện Kremlin xác nhận đang trao đổi với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến các thông tin cho rằng Ankara có thể bán lại hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất cho một nước thứ ba. Động thái này thu hút sự chú ý khi S-400 từng khiến quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ căng thẳng trong nhiều năm.

Nga đang duy trì liên lạc với Thổ Nhĩ Kỳ về các thông tin liên quan đến khả năng Ankara bán lại các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất. Ảnh chụp màn hình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10/7 cho biết Nga đang duy trì liên lạc với Thổ Nhĩ Kỳ về các thông tin liên quan đến khả năng Ankara bán lại các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất, song từ chối tiết lộ thêm chi tiết.

Phát biểu trước báo giới, ông Peskov nhấn mạnh đây là “vấn đề hết sức nhạy cảm” và xác nhận Moscow đã có các cuộc trao đổi với phía Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời sẽ tiếp tục duy trì các kênh liên lạc về vấn đề này.

Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt đưa tin Tổng thống Recep Tayyip Erdogan có thể sớm công bố kế hoạch bán lại các hệ thống S-400 mà Ankara mua của Nga vào năm 2017.

Theo kênh CNN Turk và báo Hurriyet, bên mua được cho là một quốc gia vùng Vịnh, nhiều khả năng là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hoặc Qatar. Tuy nhiên, đến nay phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng trị giá khoảng 2,5 tỷ USD với Nga để mua bốn tổ hợp S-400. Đến tháng 10/2019, Cơ quan xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga thông báo đã hoàn tất việc bàn giao theo hợp đồng.

Hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất. Ảnh: Reuters.

Thương vụ này từng gây ra bất đồng nghiêm trọng giữa Ankara và Washington. Mỹ cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hệ thống S-400 của Nga có thể làm lộ các thông tin nhạy cảm về tiêm kích tàng hình F-35 và đe dọa khả năng tương tác trong NATO.

Sau đó, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ theo Đạo luật Chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA), đồng thời loại Ankara khỏi chương trình phát triển và sản xuất tiêm kích F-35.

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ thực sự bán lại các hệ thống S-400 cho một nước thứ ba, động thái này nhiều khả năng sẽ tạo ra những tác động đáng kể về mặt địa chính trị và an ninh khu vực, đồng thời có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa Ankara với cả Nga và các đồng minh phương Tây.

Bích Hồng

Nguồn: TASS, APT.