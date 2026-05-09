Điện Kremlin phản hồi thông tin EU tìm kênh đối thoại với Nga

Ngày 8/5, Điện Kremlin tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán với Liên minh châu Âu (EU), song sẽ không chủ động khởi xướng đối thoại. Đây được xem là phản hồi gián tiếp trước thông tin từ báo chí quốc tế rằng EU đang cân nhắc tìm kiếm kênh đối thoại với Nga, trong bối cảnh thất vọng với vai trò dẫn dắt của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc kết thúc chiến dịch Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Anadolu

Người phát ngôn Dmitry Peskov khẳng định Moscow “sẵn sàng nói chuyện với tất cả mọi người”, nhưng trách nhiệm khôi phục quan hệ thuộc về Brussels và các thủ đô châu Âu, vốn đã cắt đứt liên hệ sau khi xung đột Ukraine bùng phát.

Ông Peskov nhấn mạnh: “Bên khởi xướng là Brussels và một số thủ đô châu Âu. Chúng tôi sẵn sàng tiến tới đối thoại trong chừng mực mà các nước châu Âu sẵn sàng. Nhưng sau lập trường mà các nước châu Âu đã đưa ra, chúng tôi sẽ không tự mình thiết lập những liên hệ như vậy”

Theo Kyiv Post, Nga cáo buộc EU đã đưa quan hệ song phương “về con số 0” kể từ năm 2022. Trong khi đó, Global Banking & Finance Review dẫn nguồn từ Financial Times cho biết một số lãnh đạo EU đang cân nhắc mở kênh tiếp xúc với Moscow, do thất vọng với tiến trình đàm phán do Washington dẫn dắt.

Với tuyên bố này, Moscow phát đi tín hiệu rằng họ không đóng cửa đối thoại, nhưng muốn EU phải là bên chủ động tiếp cận, qua đó giữ thế thượng phong trong quan hệ song phương. Đây cũng là lời nhắc nhở rằng Nga vẫn coi mình là một đối tác không thể bỏ qua trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trước đó một ngày, trợ lý Điện Kremlin - ông Yuri Ushakov nói rằng Moscow thấy “không có ích lợi gì” trong một vòng đàm phán hòa bình ba bên khác trừ khi Ukraine rút quân khỏi Donbass.

Những phát ngôn trên từ Điện Kremlin đánh dấu một sự đảo ngược tiềm tàng so với lập trường cứng rắn trước đó của Moscow hồi tháng 3, trong đó ông Ushakov đã bác bỏ nỗ lực của châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán về Ukraine

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. Ảnh: TVP

Ngày 8-5, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết Liên minh châu Âu (EU) nhìn thấy “tiềm năng” cho các cuộc đàm phán trong tương lai với Tổng thống Putin.

Ông Costa cho biết khối này đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán có thể xảy ra và nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky.

Ông Costa cho biết đang tham vấn với các nhà lãnh đạo của tất cả 27 quốc gia thành viên EU để xác định cách thức khối này có thể tự tổ chức cho các cuộc đàm phán tiềm năng với Nga.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu nói thêm rằng ông Zelensky đã khuyến khích EU sẵn sàng đóng góp vào các cuộc đàm phán trong tương lai. Dù vậy, ông Costa cho biết EU sẽ tránh can thiệp vào tiến trình do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, US news and world report, Financial Times