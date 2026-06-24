Diễn đàn Davos Mùa hè 2026 thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Hội nghị Các nhà tiên phong mới lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), còn gọi là Diễn đàn Davos mùa hè, diễn ra tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc từ ngày 23 đến 25/6, thu hút hơn 1.700 đại biểu từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trên quy mô lớn”, sự kiện khẳng định niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với nền kinh tế Trung Quốc bất chấp những biến động địa chính trị toàn cầu.

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Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại phiên khai mạc toàn thể ngày 24/6. Ảnh: Techsauce.

Phát biểu tại phiên khai mạc toàn thể ngày 24/6, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bác bỏ quan điểm về cái gọi là "Cú sốc Trung Quốc 2.0", cho rằng nhận định này không phản ánh đúng thực tế. Theo ông, sự phát triển của Trung Quốc hiện nay mang lại nhiều cơ hội hơn cho kinh tế thế giới và có thể được xem là "Cơ hội Trung Quốc 2.0", trong bối cảnh nước này tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng toàn cầu.

Người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh, các công nghệ và sản phẩm của nước này trong những lĩnh vực mới nổi không tạo ra “cú sốc” hay mối đe dọa đối với thế giới, mà mang đến những cơ hội phát triển mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn cầu.

Đổi mới sáng tạo đang trở thành dấu ấn mới của Trung Quốc với những bước tiến nổi bật trong trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới và sản xuất tiên tiến. Các sản phẩm như xe năng lượng mới, mạng 5G/6G và robot công nghiệp ngày càng mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế. Cùng với hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh, thị trường rộng lớn và nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, Trung Quốc tiếp tục thu hút nhiều tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào sản xuất và nghiên cứu phát triển.

Chương trình nghị sự của Davos Mùa hè 2026 tập trung vào 5 chủ đề trọng tâm gồm thương mại, phát triển của Trung Quốc, công nghệ, việc làm tương lai và chuyển đổi năng lượng, nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ gia tăng.

Diễn đàn cũng công bố báo cáo “10 công nghệ mới nổi năm 2026”, nhấn mạnh các lĩnh vực có thể định hình thế giới trong 5 năm tới như vắc-xin ung thư mRNA cá thể hóa và công nghệ khai thác lithium trực tiếp.

Diễn đàn Davos mùa Hè 2026 tại Đại Liên phản ánh vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc trong đổi mới sáng tạo toàn cầu. Ảnh: The World Economic Forum.

Song song với Davos Mùa hè, Triển lãm Chuỗi cung ứng Quốc tế Trung Quốc lần thứ tư tại Bắc Kinh thu hút hơn 1.200 doanh nghiệp từ 85 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó doanh nghiệp nước ngoài chiếm trên 36%.

Trung Quốc cũng công bố 15 biện pháp mới nhằm mở rộng tiếp cận thị trường và cải thiện môi trường đầu tư, khẳng định cam kết mở cửa nền kinh tế. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đổi mới sáng tạo của Trung Quốc đang góp phần tái định hình chuỗi giá trị toàn cầu và mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.

Thanh Giang