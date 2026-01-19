Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2026 hướng tới đối thoại trong bối cảnh toàn cầu phức tạp

Hội nghị thường niên 2026 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) dự kiến khai mạc vào tối ngày 19/1 (theo giờ địa phương) tại thị trấn Davos thuộc dãy Alps của Thụy Sĩ, trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu đối mặt với nhiều biến động phức tạp.

Những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Trung tâm Hội nghị Davos trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ảnh: Reuters.

Sự kiện kéo dài 5 ngày quy tụ gần 3.000 lãnh đạo chính phủ, giới doanh nghiệp, học giả và đại diện xã hội dân sự cùng thảo luận về 5 thách thức cấp bách của thế giới, trong đó có việc tăng cường hợp tác, phát triển động lực tăng trưởng mới, cũng như triển khai đổi mới sáng tạo trên quy mô lớn một cách có trách nhiệm.

Diễn đàn Davos năm nay mang chủ đề “Tinh thần Đối thoại”, nhấn mạnh vai trò của đối thoại và hợp tác trong bối cảnh thế giới ngày càng bị phân mảnh. Trước thềm hội nghị, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Børge Brende nhấn mạnh vai trò then chốt của đối thoại trong bối cảnh hiện nay. Ông Brende nói: “Theo quan điểm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đối thoại không phải là một lựa chọn xa xỉ, mà là một nhu cầu thiết yếu”.

Diễn đàn năm nay diễn ra trong thời điểm căng thẳng xoay quanh nỗ lực của tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, các đe dọa áp thuế đối với các đồng minh châu Âu và hoạt động can thiệp quân sự của Mỹ tại Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu đặc biệt trực tuyến trong cuộc họp thường niên lần thứ 55 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 23 tháng 1 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Phái đoàn Mỹ tham dự Davos năm nay được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay, với sự hiện diện của nhiều quan chức cấp cao và nhân vật có vai trò trong các hồ sơ quốc tế then chốt. Tổng thống Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Davos vào ngày 20/1. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện tại Davos sau sáu năm. Theo Nhà Trắng, bài phát biểu sẽ tập trung vào các ưu tiên kinh tế trong nước, đồng thời kêu gọi các đối tác châu Âu điều chỉnh chính sách nhằm vượt qua tình trạng trì trệ kinh tế. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thông điệp của Washington tại Davos sẽ được theo dõi chặt chẽ, do những tác động tiềm tàng đối với quan hệ quốc tế và trật tự kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, vấn đề Ukraine tiếp tục là một nội dung lớn bên lề hội nghị. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy dự kiến có mặt tại Davos và bày tỏ mong muốn gặp Tổng thống Mỹ để thảo luận về các bảo đảm an ninh trong khuôn khổ một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng. Các nước G7 cũng coi đây là dịp quan trọng để trao đổi về triển vọng ổn định lâu dài tại khu vực.

Trong khi những biến động địa chính trị dự kiến ​​sẽ chi phối các cuộc thảo luận, một loạt báo cáo của WEF cảnh báo về các rủi ro gia tăng đối với kinh tế toàn cầu, bao gồm nợ công tăng cao, sự điều chỉnh trong định giá tài sản, tái cấu trúc địa kinh tế và tác động ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo. Trong bức tranh chung, Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026 được kỳ vọng sẽ là không gian thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm đồng thuận, dù những khác biệt về lợi ích và quan điểm giữa các bên tham gia vẫn đặt ra không ít thách thức đối với hợp tác quốc tế trong thời gian tới.

Thanh Vân

Nguồn: Euronews, Tân Hoa Xã.