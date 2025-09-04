Diễn đàn “Đảng với công nhân - Công nhân với Đảng”

Tối 4/9, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Diễn đàn “Đảng với công nhân - Công nhân với Đảng” trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự diễn đàn.

Tham dự Diễn đàn có đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; các xã, phường có tổ chức công đoàn; các doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên, người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc diễn đàn.

Tại Diễn đàn, cán bộ công đoàn, NLĐ đã nghe đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin những kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; những định hướng lớn được nêu trong văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; các giải pháp thu hút đầu tư vào sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; giải pháp xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở xã hội cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh...

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin các giải pháp xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đại diện doanh nghiêp, công nhân lao động chia sẻ về công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; công tác triển khai, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, NLĐ; việc thực hiện các chế độ chính sách theo pháp luật lao động cho NLĐ tại doanh nghiệp; công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp....

Đảng viên Lê Tam Quân, công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam chia sẻ mong muốn thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Cũng tại Diễn đàn, cán bộ công đoàn, công nhân lao động đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm và quyền lợi của NLĐ như: Đề nghị lãnh đạo tỉnh có giải pháp giải quyết nợ đóng bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động; quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả nhà ở xã hội cho công nhân lao động; xây dựng các thiết chế văn hóa (nhà trẻ, mẫu giáo, khu vui chơi...) dành cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn vệ sinh lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm, để đảm bảo sức khỏe cho người dân trong đó có công nhân lao động; quan tâm bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại các xã, phường và tại các doanh nghiệp, đặc biệt là trong các doanh nghiệp FDI...

Công nhân đặt câu hỏi tại Diễn đàn.

Trên cơ sở các ý kiến chia sẻ, đề xuất, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của NLĐ tại diễn đàn, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị LĐLĐ tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu và cụ thể hóa vào các chương trình hành động để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của đoàn viên và NLĐ trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà đoàn viên, NLĐ tiêu biểu.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh trao quà cho NLĐ khó khăn.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 15 đoàn viên, NLĐ tiêu biểu và trao tặng 15 suất quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Huê