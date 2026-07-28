Điểm tựa tài chính cho người vay vốn

Là ngân hàng chủ lực trong đầu tư phát triển tín dụng nông nghiệp, nông thôn, nhiều năm qua, nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã trở thành nguồn lực quan trọng, giúp hàng trăm nghìn hộ dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình vay vốn, những rủi ro bất ngờ như tai nạn, bệnh tật hay tử vong có thể xảy ra, khiến khoản vay trở thành gánh nặng đối với gia đình người vay. Trong bối cảnh đó, sản phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng (BATD) của Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) đang phát huy hiệu quả, trở thành điểm tựa tài chính, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chia sẻ rủi ro với người vay vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.

Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp chi trả bảo an tín dụng cho khách hàng tại xã Thọ Long.

Tháng 6/2025, vợ chồng bà Trịnh Thị Hồng, ở xã Thọ Long, vay 140 triệu đồng tại Agribank Chi nhánh Thọ Xuân - Thanh Hóa để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Sau khi được cán bộ ngân hàng tư vấn, gia đình bà đã tham gia bảo hiểm BATD cho khoản vay. Không lâu sau đó, chồng bà Hồng qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Ngay sau khi chồng bà qua đời, ABIC Thanh Hóa phối hợp với Agribank Thọ Xuân kịp thời thăm hỏi, hoàn tất các thủ tục và chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định.

Bà Trịnh Thị Hồng chia sẻ: “Gia đình tôi vay vốn để phát triển kinh tế nên khi chồng mất, khoản nợ ngân hàng trở thành nỗi lo rất lớn. Nhờ tham gia bảo hiểm BATD, gia đình tôi được ABIC Thanh Hóa chi trả quyền lợi bảo hiểm kịp thời, giúp thanh toán khoản vay và có thêm kinh phí lo hậu sự. Sự hỗ trợ này đã giúp gia đình giảm bớt khó khăn, yên tâm ổn định cuộc sống”.

Thực tế cho thấy, đối với nhiều hộ gia đình, nhất là ở khu vực nông thôn, khi lao động chính không may gặp rủi ro thì việc trả nợ ngân hàng trở thành áp lực lớn. Vì vậy, cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng tuyên truyền, tư vấn khách hàng tham gia BATD nhằm tạo dựng một điểm tựa tài chính trước những biến cố không mong muốn. Song song với đó, các ngân hàng và ABIC Thanh Hóa thường xuyên phối hợp rà soát, điều chỉnh quy tắc, điều khoản bảo hiểm theo hướng tạo thuận lợi cho khách hàng như giảm mức phí, mở rộng quyền lợi bảo hiểm, đơn giản hóa hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường. Qua đó, bảo đảm việc chi trả được thực hiện nhanh chóng, chính xác, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chính sách bảo hiểm gắn với tín dụng ngân hàng.

Theo thống kê của ABIC Thanh Hóa, từ đầu năm đến hết tháng 7/2026, đơn vị đã thực hiện bồi thường bảo hiểm BATD cho 256 khách hàng trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 24,4 tỷ đồng. Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả của sản phẩm bảo hiểm mà còn cho thấy ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn khi gặp rủi ro. Ông Lê Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân, cho biết: “Việc triển khai sản phẩm bảo hiểm BATD không đơn thuần là một giải pháp tài chính mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Khi người vay vốn gặp rủi ro, nguồn chi trả từ bảo hiểm sẽ giúp gia đình giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương”.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, ABIC Thanh Hóa tiếp tục nghiên cứu bổ sung quyền lợi bảo hiểm, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên môn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và phối hợp trực tiếp với khách hàng trong việc thu thập hồ sơ bồi thường, hạn chế tối đa việc đi lại, tạo thuận lợi cho người dân. Ông Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc ABIC Thanh Hóa, cho biết: “Thời gian tới, ABIC Thanh Hóa sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm bảo hiểm BATD theo hướng mở rộng quyền lợi cho khách hàng. Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường. Đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các chi nhánh Agribank trong việc hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ ngay tại cơ sở, bảo đảm quyền lợi bảo hiểm được giải quyết nhanh chóng, minh bạch và kịp thời khi rủi ro xảy ra”.

Thực tiễn triển khai cho thấy, từ chỗ còn e ngại và xem bảo hiểm là khoản chi phí phát sinh, ngày càng nhiều khách hàng của các chi nhánh Agribank đã chủ động tham gia bảo hiểm BATD ngay khi vay vốn. Việc kết hợp giữa tín dụng và bảo hiểm không chỉ giúp người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, hạn chế những rủi ro tài chính khi biến cố xảy ra mà còn góp phần bảo đảm an toàn nguồn vốn tín dụng, tạo điều kiện để Agribank Thanh Hóa tiếp tục đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bài và ảnh: Đức Thanh