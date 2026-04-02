Tổng thống Mỹ: “Mục tiêu chiến dịch tại Iran đã hoàn thành”

Tổng thống Donald Trump vừa có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình từ Nhà Trắng, cập nhật tình hình chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran và quan hệ với liên minh NATO. Bài phát biểu diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông bước sang tuần thứ năm, với áp lực ngày càng lớn từ dư luận Mỹ về chi phí của chiến dịch và kinh tế của cuộc xung đột.

Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình ngày 1/4. Ảnh: Reuters

Theo một quan chức Nhà Trắng, trong bài phát biểu Tổng thống Trump khẳng định lực lượng Mỹ đã đạt được các mục tiêu chiến tranh, bao gồm phá hủy hạm đội Iran, các tên lửa đạn đạo và cơ sở sản xuất tên lửa, đồng thời đảm bảo rằng Tehran “không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”. Ông cũng nhắc lại kế hoạch kết thúc xung đột trong hai đến ba tuần tới.

Đối mặt với dư luận Mỹ đang ngày càng lo ngại về chiến tranh và sự giảm sút tỷ lệ ủng hộ, bài phát biểu của Tổng thống nhằm trấn an người dân rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc, đồng thời làm dịu quan ngại về giá xăng dầu tăng cao do gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Ngoài ra, ông Trump bày tỏ sự thất vọng với NATO vì cho rằng liên minh chưa hỗ trợ Mỹ trong các mục tiêu tại Iran. Bất đồng xuyên Đại Tây Dương đã gia tăng khi các đồng minh châu Âu từ chối hỗ trợ Mỹ bảo đảm an toàn cho tuyến vận tải dầu mỏ qua eo biển Hormuz. Ông cũng khẳng định đang “cân nhắc nghiêm túc” khả năng rút Mỹ khỏi liên minh này.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Ngay trước thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu liên quan tới Iran và tình hình khu vực, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã gửi một bức thư công khai tới người dân Mỹ, kêu gọi nhìn nhận vấn đề vượt ra ngoài những “thông tin sai lệch”, đồng thời đặt câu hỏi về lợi ích thực sự mà xung đột hiện nay mang lại.

Trong bức thư được phát trên kênh truyền hình nhà nước Press TV, nhà lãnh đạo Iran nêu câu hỏi liệu chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Donald Trump có thực sự là ưu tiên trong điều hành hiện nay hay không.

Ông Pezeshkian viết: “Chính xác thì lợi ích nào của người dân Mỹ đang thực sự được phục vụ bởi xung đột này?”, đồng thời cho rằng các hành động quân sự gây tổn thất cho dân thường và cơ sở hạ tầng thiết yếu không mang lại giá trị tích cực, mà có thể làm suy giảm vị thế quốc tế của Mỹ.

Theo Tổng thống Iran, nước này không có sự thù địch với người dân Mỹ, đồng thời khẳng định Iran có quyền bảo vệ mình trước các hành động từ bên ngoài.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, Aljazeera