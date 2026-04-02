Artemis II đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn 50 năm

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng thành công sứ mệnh Artemis II từ bang Florida, đưa bốn phi hành gia thực hiện chuyến bay lịch sử quanh Mặt Trăng, đánh dấu lần đầu tiên con người rời quỹ đạo Trái Đất tầm thấp kể từ chương trình Apollo cách đây hơn nửa thế kỷ.

Sứ mệnh Artemis II của NASA mở ra hành trình lịch sử đưa con người bay quanh Mặt Trăng lần đầu tiên sau hơn 50 năm. Ảnh: Reuters.

Tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) mang theo tàu Orion đã rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Mũi Canaveral trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn người. Đây là bước tiến quan trọng trong kế hoạch dài hạn của NASA nhằm đưa con người quay trở lại Mặt Trăng và hướng tới các sứ mệnh xa hơn trong không gian, bao gồm Sao Hỏa.

Phi hành đoàn Artemis II gồm bốn thành viên: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) và Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada). Dự kiến, họ sẽ thực hiện hành trình kéo dài gần 10 ngày, bay quanh Mặt Trăng trước khi quay trở lại Trái Đất, tiến xa hơn vào không gian so với bất kỳ chuyến bay có người lái nào trong nhiều thập kỷ qua.

Trong những giờ trước khi phóng, quá trình nạp nhiên liệu hydro, giai đoạn từng gây sự cố rò rỉ trong các thử nghiệm trước đã được theo dõi chặt chẽ. NASA cho biết không phát hiện rò rỉ đáng kể, cho phép hoàn tất việc nạp hơn 700.000 gallon nhiên liệu và triển khai kế hoạch phóng đúng tiến độ.

Cơ quan này cũng xử lý kịp thời một số vấn đề kỹ thuật, bao gồm tín hiệu điều khiển tới hệ thống tự hủy của tên lửa và trục trặc nhiệt độ ở pin của hệ thống hủy phóng trên tàu Orion, bảo đảm an toàn cho sứ mệnh.

Sứ mệnh Artemis II của NASA rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Mũi Canaveral. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch, phi hành đoàn sẽ dành 1–2 ngày đầu tiên ở quỹ đạo cao quanh Trái Đất để kiểm tra toàn diện các hệ thống của tàu Orion. Sau đó, tàu sẽ thực hiện đốt động cơ để chuyển sang quỹ đạo bay tới Mặt Trăng.

Tàu Orion sẽ bay vòng phía sau Mặt Trăng theo quỹ đạo “tự quay về”, tận dụng lực hấp dẫn của Mặt Trăng và Trái Đất để quay trở lại mà không cần tiêu tốn nhiều nhiên liệu. Sau khi hoàn tất hành trình, tàu sẽ quay về Trái Đất và đáp xuống Thái Bình Dương.

Chương trình Artemis được xem là nỗ lực mở ra kỷ nguyên thám hiểm không gian mới của Mỹ và các đối tác quốc tế. Trong bối cảnh nhiều thế hệ chưa từng chứng kiến các sứ mệnh Apollo, Artemis II được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Thúy Hà

Nguồn: Al Jazeera