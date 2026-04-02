Ba Lan chỉ trích Mỹ hành động đơn phương với Iran

Cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, ông Marcin Przydacz mới đây đã chỉ trích Mỹ vì không tham vấn các đồng minh trước khi tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Phát biểu với truyền thông Ba Lan ngày 1/4, ông Przydacz nói: “Ít nhất, sự tôn trọng tối thiểu cũng đòi hỏi phải tham vấn trước về những vấn đề này, chứ không phải chỉ khi phát sinh vấn đề”. Ông nhấn mạnh rằng Washington lẽ ra nên phối hợp với các đồng minh NATO trước khi hành động, đặc biệt nếu sau đó kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ từ liên minh này.

Phát biểu của quan chức Ba Lan cho thấy căng thẳng hiếm thấy giữa Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, vốn là một đồng minh thân cận của Mỹ và chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ông Nawrocki lâu nay vẫn được biết đến như là “người bạn thực sự tại châu Âu”, ủng hộ tăng chi tiêu quốc phòng châu Âu và nhấn mạnh Mỹ là đối tác chiến lược của Ba Lan.

Trước đó, Ba lan cũng đã từ chối triển khai quân đội nước này tới Iran hoặc triển khai các khẩu đội tên lửa Patriot sang khu vực. Phát biểu mới nhất của cố vấn Przydacz phản ánh mối quan ngại chung tại Warsaw: ngay cả các chính trị gia thân Tổng thống Trump nhất cũng muốn ngăn Mỹ ra quyết định đơn phương rồi sau đó yêu cầu các đồng minh NATO tuân thủ mà không bàn bạc.

Ba Lan từ chối chuyển giao hệ thống tên lửa Patriot hỗ trợ Mỹ trong chiến dịch quân sự với Iran. Ảnh: Global Look Press.

Tờ Rzeczpospolita ngày 31/3 đưa tin Mỹ đã đề nghị Ba Lan cho mượn ít nhất hai khẩu đội Patriot cùng một số tên lửa PAC-3 MSE từng bán cho Warsaw để tham gia chiến dịch với Iran. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh: “Các khẩu đội Patriot cùng vũ khí đi kèm được sử dụng để bảo vệ không phận Ba Lan và sườn phía đông của NATO. Không có gì thay đổi ở đây, và chúng tôi không có kế hoạch triển khai chúng ra nước ngoài.” Ông cũng nói thêm: “Các đồng minh hoàn toàn hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ tại đây. An ninh của Ba Lan là ưu tiên tuyệt đối.”

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu