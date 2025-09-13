Điểm đến du lịch cộng đồng không rác thải nhựa

Các điểm đến du lịch sinh thái cộng đồng miền Tây xứ Thanh ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Song song với phát triển dịch vụ, các điểm đến đã xác định “du lịch không rác thải nhựa” là ưu tiên hàng đầu, nhằm bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và khẳng định thương hiệu du lịch xanh, bền vững.

Du lịch cộng đồng bản Bút được du khách đánh giá là điểm đến xanh - sạch - đẹp.

Điểm sáng của du lịch cộng đồng xứ Thanh phải kể đến Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, lượng khách đến đây mỗi năm đều tăng đáng kể, đặc biệt là khách quốc tế đến trải nghiệm, nghỉ dưỡng, trekking và tìm hiểu văn hóa bản địa. Nếu không có biện pháp kiểm soát, lượng túi nilon, chai nhựa, đồ nhựa dùng một lần có thể phá vỡ cảnh quan tự nhiên, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và chất lượng trải nghiệm của du khách. Chính quyền và người dân địa phương đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực: từ việc vận động du khách hạn chế mang theo túi nilon, khuyến khích sử dụng chai nước thủy tinh hoặc bình giữ nhiệt, thay thế ống hút nhựa bằng ống hút tre... Một số khu nghỉ dưỡng tại bản Đôn, bản Báng, bản Bầm đã bố trí sẵn nước uống đóng chai thủy tinh, giúp giảm chai nhựa khi khách đến lưu trú.

Đây không chỉ là thay đổi trong thói quen tiêu dùng mà còn là thông điệp về du lịch xanh, gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Đặc biệt, sản phẩm du lịch trekking tại đây gắn liền với thông điệp “Không mang gì về ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân”. Một du khách người Pháp từng chia sẻ rằng, chính trải nghiệm đi bộ trong rừng và cùng người dân thu gom rác đã khiến anh cảm thấy vùng đất này trở nên hấp dẫn, bởi anh không chỉ đến ngắm cảnh mà còn có cơ hội góp phần bảo vệ thiên nhiên.

Ở bản Mạ (xã Thường Xuân) - nơi được biết đến với dòng sông Chu thơ mộng, phong trào nói không với rác thải nhựa được cộng đồng hưởng ứng tích cực. Cùng với các hộ kinh doanh dịch vụ homestay, nhiều hộ dân đã chủ động thay thế túi nilon trong sinh hoạt hàng ngày bằng giỏ tre, túi vải, đồng thời khuyến khích du khách mua sản phẩm địa phương được gói, đựng bằng lá chuối hoặc bao bì thân thiện với môi trường.

Anh Lê Cường, quản lý homestay Chu House chia sẻ: “Những năm gần đây, các hộ kinh doanh dịch vụ homestay tại bản Mạ hạn chế rác thải nhựa, tôn trọng giá trị tự nhiên, hướng tới phát triển du lịch bền vững. Cùng với đó, công tác vệ sinh môi trường luôn được chú trọng, tích cực tuyên truyền đến du khách bỏ rác đúng nơi quy định, khuyến khích du khách không mang chai nhựa, túi nilon, vật liệu có nguy cơ ô nhiễm môi trường khi đi du lịch... Điều đó giúp bản không chỉ sạch hơn mà còn tạo ấn tượng tốt, vì họ cảm nhận được sự nghiêm túc của cộng đồng trong bảo vệ môi trường”.

Không nằm ngoài xu hướng, bản Bút, xã Nam Xuân đang quyết tâm xây dựng hình ảnh điểm đến không rác thải nhựa. Đây là điểm đến mới của tỉnh, song được đông đảo du khách đánh giá xanh - sạch - đẹp. Người dân bản Bút đã tận dụng tre, nứa, gỗ để làm đồ dùng thay thế nhựa trong các homestay. Các đoàn khách, đặc biệt là khách trẻ tuổi khi đến bản thường được tuyên truyền ngay từ đầu về nội quy hạn chế sử dụng đồ nhựa. Điều đáng mừng là nhiều du khách không chỉ đồng tình mà còn chủ động lan tỏa thông điệp này trên mạng xã hội, giúp hình ảnh “du lịch xanh” của bản Bút ngày càng được biết đến.

Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Bút Hà Công Chức cho biết: “Chúng tôi coi việc hạn chế rác thải nhựa không chỉ là bảo vệ môi trường mà còn là gìn giữ văn hóa bản địa. Nếu để rác thải tràn lan, thì bản đẹp mấy cũng mất đi giá trị. Khi làm du lịch cộng đồng, điều quý giá nhất là thiên nhiên trong lành, sạch đẹp, do đó chúng tôi luôn nỗ lực gìn giữ hình ảnh điểm đến. Để khuyến khích cộng đồng hạn chế rác thải nhựa trong hoạt động du lịch, chúng tôi rất mong muốn các cấp, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời biểu dương những mô hình hay, cách làm hiệu quả để các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại bản Bút học hỏi”.

Từ chỗ coi rác thải nhựa là thói quen khó tránh, nay người dân đã xác định việc hạn chế và thay thế bởi các sản phẩm thân thiện với môi trường là nếp sống văn hóa. Một số hộ dân còn sáng tạo khi tận dụng chai nhựa bỏ đi để trồng cây cảnh, làm chậu hoa, biến rác thành sản phẩm hữu ích. Điều này vừa góp phần giảm thiểu ô nhiễm, vừa tạo không gian xanh trong bản làng. Qua đó không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo hình ảnh đẹp trong mắt du khách, mà còn góp phần bảo tồn hệ sinh thái, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên - yếu tố cốt lõi để du lịch cộng đồng phát triển bền vững.

Có thể nói, ưu tiên “du lịch không rác thải nhựa” tại các điểm du lịch cộng đồng như Pù Luông, bản Mạ hay bản Bút không chỉ là hành động bảo vệ môi trường, mà còn là cam kết phát triển du lịch có trách nhiệm. Điều này phù hợp với xu thế du lịch toàn cầu, khi du khách ngày càng quan tâm đến yếu tố xanh, sạch, bền vững. Mỗi chiếc túi nilon được thay thế, mỗi chai nhựa được hạn chế sử dụng, chính là một bước tiến nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong hành trình xây dựng Thanh Hóa thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Bài và ảnh: Hoài Anh