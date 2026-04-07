Đi đầu trong giải quyết thủ tục hành chính

Để cung cấp dịch vụ công chất lượng và ngày càng nhanh, hiệu quả hơn, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh luôn đi tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin, tạo bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Cuối tháng 3/2026, tỉnh Thanh Hóa đã ra mắt mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Mô hình được triển khai thí điểm tại 10 đơn vị, gồm bộ phận một cửa Công an tỉnh và 9 trung tâm phục vụ hành chính công của 9 xã, phường là Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Quang, Đông Tiến, Sầm Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Kim Tân. Các đơn vị này được trang bị 10 kiosk thông minh với các tính năng hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến như sao y tài liệu, nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ, thanh toán trực tuyến, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công...

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Tuấn Hòa, cho biết: “Ngoài tính năng chính là cấp bản sao số, trung tâm đã nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị nâng cấp hệ thống với nhiều tính năng vượt trội hơn, cho phép người dân tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ công của Bộ Công an, tích hợp thêm một số thủ tục thiết yếu như cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp đổi giấy phép lái xe, thủ tục liên thông đăng ký khai sinh - khai tử và kết nối với Cổng Dịch vụ quốc gia, giúp người dân có thể nộp được tất cả các hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên kiosk. Mỗi kiosk thông minh được triển khai là thêm một bước tiến của nền hành chính phục vụ. Đây là một bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi số”.

Là đơn vị được giao quản trị, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã thiết kế lại giao diện, trải nghiệm người dùng; đồng thời bổ sung hoàn thiện các giải pháp, cung cấp các tính năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tích hợp chữ ký số và thanh toán trực tuyến trên ứng dụng di động. Hiện nay, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh được tích hợp, đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống định danh điện tử và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cho phép người dân, tổ chức thực hiện TTHC mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc nơi cư trú, nơi đăng ký thường trú hay nơi đặt trụ sở cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết TTHC nhanh và hiệu quả hơn.

Để cung cấp dịch vụ công trực tuyến một cách hiệu quả nhất, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã phối hợp với Cục Kiểm soát TTHC và các đơn vị liên quan thực hiện công khai, tích hợp TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, đề xuất TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hoàn thiện quy trình giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Trung tâm cũng thường xuyên phối hợp với các ban, sở, ngành kiểm tra, rà soát các dịch vụ công trực tuyến để phát hiện các tồn tại, vướng mắc, kịp thời khắc phục trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hồ sơ TTHC nộp trực tuyến để nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời cán bộ, công chức trong việc hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân.

Thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan đảm bảo việc kết nối thông suốt giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với phần mềm dịch vụ công liên thông của Bộ Công an và phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp, phục vụ cho việc thống kê, tổng hợp số liệu đối với 2 nhóm dịch vụ công liên thông khai sinh - khai tử. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trung tâm đã phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, tham mưu cho Chủ tịch phê duyệt danh mục TTHC thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính với 2.195 thủ tục trong phạm vi cấp tỉnh, đạt 100%.

Hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thường xuyên rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại trung tâm. Việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại trung tâm đạt 100%. Ngoài ra, trung tâm thường xuyên hỗ trợ nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC cho cán bộ, công chức, viên chức chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và UBND cấp xã. Đặc biệt, để nâng cao hiệu suất xử lý hồ sơ và giảm thiểu yêu cầu cung cấp lại thông tin cho tổ chức, công dân, toàn bộ kết quả giải quyết TTHC dưới dạng điện tử được hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tự động lưu trữ vào kho dữ liệu số hóa, bảo đảm tái sử dụng đối với tất cả các TTHC đủ điều kiện. Riêng trong tháng 3/2026, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa của tỉnh đạt 95,55%.

Bài và ảnh: Tố Phương