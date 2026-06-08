Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Cuốn sách “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội” là công trình nghiên cứu chuyên sâu, cung cấp hệ thống luận cứ khoa học và thực tiễn vững chắc, góp phần giúp nhận diện toàn diện các âm mưu, thủ đoạn chống phá trên không gian mạng.

Cuốn sách “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội”.

Không chỉ đúc kết kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp chiến lược, tác phẩm còn là tài liệu tham khảo quan trọng phục vụ công tác hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong thời đại số, không gian mạng đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Bên cạnh những lợi ích to lớn mà internet và mạng xã hội mang lại, đây cũng là môi trường mà các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận thành quả cách mạng, kích động tâm lý hoài nghi và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực tiễn cho thấy, cùng với sự bùng nổ của công nghệ số, các hoạt động chống phá trên không gian mạng ngày càng tinh vi, có tổ chức và được hỗ trợ bởi các phương thức truyền thông hiện đại. Trong bối cảnh đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng xã hội vừa là yêu cầu cấp bách trước mắt vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, nhằm giữ vững ổn định chính trị, phát triển bền vững và bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Nhằm nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng xã hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ hai (có sửa chữa, bổ sung) cuốn sách Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương biên soạn.

Cuốn sách gồm ba chương, được triển khai theo logic từ lý luận, thực tiễn đến giải pháp. Chương I tập trung luận giải những vấn đề lý luận cơ bản về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng xã hội, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số đảng cộng sản và quốc gia trên thế giới. Thông qua cách tiếp cận so sánh, cuốn sách giúp người đọc có thêm góc nhìn về những thách thức mà Việt Nam đang đối mặt cũng như những kinh nghiệm có giá trị tham khảo trong công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức đấu tranh trên không gian mạng. Khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày nay không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích quốc gia - dân tộc và những thành quả của công cuộc đổi mới.

Chương II đi sâu phân tích thực trạng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng xã hội; đồng thời nhận diện âm mưu, thủ đoạn và phương thức chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị. Từ việc xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận thành tựu phát triển của đất nước, lợi dụng các sự kiện chính trị, lịch sử và những vấn đề xã hội nhạy cảm để dẫn dắt dư luận, đến các hoạt động đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, hình thành các hội nhóm núp bóng “xã hội dân sự”, tác động vào giới trí thức, văn nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và thế hệ trẻ trên không gian mạng.

Qua những phân tích cụ thể, cuốn sách chỉ rõ các hoạt động chống phá hiện nay đã chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, chúng tận dụng triệt để lợi thế của công nghệ, các nền tảng xuyên biên giới, thuật toán lan truyền và tâm lý đám đông nhằm tối đa hóa phạm vi, tốc độ cùng mức độ ảnh hưởng của các thông tin sai trái, thù địch. Đây là nội dung có giá trị thực tiễn cao, giúp người đọc nâng cao cảnh giác và chủ động nhận diện và đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng. Bên cạnh việc vạch trần thách thức, chương này cũng đánh giá khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân cốt lõi và đúc kết những bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian qua.

Trên nền tảng lý luận và thực tiễn đã phân tích, Chương III tập trung làm rõ những vấn đề mới đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, truyền thông đa nền tảng và xu hướng toàn cầu hóa thông tin. Điểm nổi bật của chương này là không dừng lại ở việc nhận diện thách thức mới mà định hình rõ hệ thống quan điểm, giải pháp mang tính chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh trên môi trường mạng. Các giải pháp được đặt trong tổng thể tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn với yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng chuyên trách và mỗi người dân trong xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn.

Có thể khẳng định, Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội là một công trình nghiên cứu có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Trong bối cảnh cuộc đấu tranh trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, cuốn sách góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cốt lõi, đồng thời gợi mở hệ thống giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững chủ quyền an ninh mạng và bảo vệ vững chắc chế độ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

DA/VGP News