Đem trung thu về vùng lũ

Như thường lệ, dịp trung thu chúng ta lại được nghe những câu chuyện về kỷ lục. Từ kỷ lục về hộp bánh sang nhất, đắt tiền nhất, đến những chiếc đèn trung thu to nhất hay linh thú được làm kỳ công nhất để “dạo phố” trong đêm hội trăng rằm.

Trung thu là dịp để người lớn chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng, nhưng dường như kỷ lục mà một số người tạo ra lại đang hướng đến người lớn nhiều hơn. Chiếc bánh và đồ chơi trung thu cũng giống như nhiều đồ vật khác, ngày càng bị biến tướng khi mà có những người muốn mượn trung thu để thể hiện “đẳng cấp” của mình.

Không chỉ năm nay bão lũ mới liên miên, nặng nề khiến nhiều đứa trẻ đứng trước nỗi buồn không có trung thu đúng nghĩa. Các năm trước đây, qua thông tin báo chí chúng ta đã biết đến sự khó khăn của trẻ em ở vùng cao hay những đứa trẻ ở làng chài... Mơ ước của chúng rất giản đơn là chỉ cần có chiếc bánh trung thu để ăn, có đồ chơi để chơi trong ngày tết của mình. Chúng đâu có đòi hỏi phải là bánh thương hiệu gì, đồ chơi như thế nào. Mong ước nhỏ bé ấy cũng chỉ có thể trở thành hiện thực khi có những đoàn từ thiện đến thăm, tặng quà.

Trong những ngày qua nước lũ nhấn chìm nhiều địa bàn dân cư khiến sách vở, quần ào của những đứa trẻ cũng không còn. Mong ước lớn nhất của những đứa trẻ vùng lũ lúc này là có quần áo, sách vở để đến trường. Chúng đâu có dám nghĩ đến những chiếc bánh hay đèn ông sao.

Trung thu là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, trong đó có việc phá cỗ, ăn bánh, chơi trăng. Đây cũng là dịp để người lớn thể hiện sự quan tâm, chăm lo nhiều hơn cho con trẻ. Không chỉ đem đến cho trẻ những chiếc bánh, đồ chơi, mà còn là sự động viên, khích lệ thông qua những quà tặng, phần thưởng, những chương trình vui trung thu đầm ấm, ý nghĩa. Tinh thần tổ chức trung thu ấy càng cần được quan tâm tổ chức tốt hơn cho những đứa trẻ ở vùng thiên tai, những đứa trẻ còn gặp nhiều khó khăn. Mỗi chiếc bánh trung thu, mỗi cuốn sách, chiếc áo ấm được kịp thời chuyển đến vùng lũ lúc này là vô cùng cần thiết và ý nghĩa, giúp thắp lên những nụ cười, để trăng rằm tỏa sáng hơn.

Chiếc bánh sang trọng hay đồ chơi trung thu đắt tiền phần nào phản ánh sự phân cực của thị trường và sự thay đổi trong xu hướng tiếp cận của một bộ phận người tiêu dùng có điều kiện. Nhưng điều đó chưa hẳn đã làm nên trung thu đầm ấm, vui vẻ, mà quan trọng nhất vẫn phải là tinh thần tổ chức trung thu sao cho văn hóa, thiết thực. Thay cho trung thu phô trương, hãy cùng nhau đem trung thu về vùng lũ, để những đứa trẻ nơi ấy không thấy mình thiệt thòi, để ánh trăng rằm thực sự soi rọi khắp nơi nơi. Ấy mới là tinh thần dân tộc, là trung thu dành cho trẻ, tất cả trẻ em cùng có trung thu.

Hạnh Nhiên