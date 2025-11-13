ĐBQH Cao Thị Xuân đề nghị quy định cụ thể các chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 13/11, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về dự án Luật Viên chức (sửa đổi).

Đại biểu Cao Thị Xuân, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia góp ý, đại biểu Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho rằng, Luật Viên chức được sửa đổi một cách toàn diện trước hết nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng trong việc cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời khắc phục hạn chế, bất cập của luật hiện hành. Do đó, đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết phải sửa đổi luật này.

Đối với nội dung của dự thảo luật, đại biểu cơ bản nhất trí và cho rằng dự thảo Luật đã đáp ứng được các yêu cầu về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Theo đó, luật chỉ quy định những nội dung cơ bản, quan trọng, có tính nguyên tắc, đúng thẩm quyền của Quốc hội; các vấn đề chi tiết, vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động được giao cho Chính phủ quy định.

Về các chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức, Khoản 1 Điều 6 quy định: “Nhà nước có chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ và năng lực chuyên môn phù hợp với từng ngành, lĩnh vực.”

Đây là một trong số những nội dung đại biểu quan tâm. Đại biểu cho rằng, đối với khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vấn đề nguồn nhân lực luôn là tồn tại, khó khăn trong thực thi chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là nhân lực trong lĩnh vực y tế, giáo dục luôn thiếu, yếu, nhân lực trong các lĩnh vực dịch vụ công thiết yếu, cơ bản...

ĐBQH Cao Thị Xuân nêu: "Ở đây chúng ta đang xem xét vấn đề về các chính sách chung nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức và tại khoản 1 Điều 6 trích dẫn nêu trên thể hiện việc xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức phù hợp với từng ngành, lĩnh vực. Điều này liệu đã phù hợp và đầy đủ hay chưa?".

Đại biểu cho là chưa bởi dự thảo luật mới chỉ quan tâm tới sự phù hợp với từng ngành, lĩnh vực mà chưa thể chế được đầy đủ vấn đề vùng, miền, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong vấn đề con người, đó là đội ngũ viên chức; chưa phù hợp và tương thích với chính quy định về chính sách phát triển đơn vị sự nghiệp công lập tại Điều 5 dự thảo luật khi tập trung nguồn lực đầu tư nhưng lại thiếu đi nguồn lực về con người.

Các chính sách còn lại tại Điều 6 cũng chưa phản ánh được vấn đề xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức là người dân tộc thiểu số và viên chức công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đây là vấn đề Đảng luôn quan tâm, Nhà nước luôn bảo đảm.

Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nội dung đánh giá để hoàn thiện các quy định có liên quan của dự thảo luật, bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Điều 13 dự thảo luật quy định về việc viên chức được quyền ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp và hoạt động kinh doanh. Đại biểu tán thành với cách sửa đổi của dự thảo luật. Tuy nhiên, nếu so sánh với luật hiện hành cho thấy, dự thảo luật thiếu đi sự chặt chẽ trong việc bảo đảm nguyên tắc là phải hoàn thành mọi nhiệm vụ, trách nhiệm của một viên chức nhà nước trước khi tham gia các công việc bên ngoài. Nói cách khác nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ thì có thể dẫn đến hệ lụy đó là nhiệm vụ chính lại trở thành phụ, chất lượng dịch vụ công cơ bản thiết yếu không được bảo đảm...

Đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát kỹ lưỡng để bổ sung các quy định nhằm tránh các rủi ro như trên và nếu cần thiết thì giao Chính phủ quy định chi tiết để có thêm thời gian tính toán các biện pháp bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý đội ngũ viên chức.

Góp ý về một số nội dung mang tính chất kỹ thuật, đại biểu cho rằng cần nghiên cứu, chỉnh lý hoặc bổ sung cho phù hợp, đó là: Tại câu cuối của khoản 4 Điều 21 quy định về việc viên chức có quyền “...được ưu tiên tiếp nhận vào làm viên chức khi hết tuổi hoạt động nghề nghiệp nếu có nhu cầu”. Đề nghị điều chỉnh lại theo hướng đối tượng dưới 18 tuổi đã được ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ sẽ được: “ưu tiên tiếp nhận vào làm viên chức khi đủ tuổi tiếp nhận viên chức nếu có nhu cầu”. Quy định như vậy sẽ phù hợp, khoa học hơn, bởi độ tuổi đủ điều kiện dự tuyển viên chức là từ đủ 18 tuổi. Mặt khác, nếu quy định như dự thảo có thể tạo ra sự tùy tiện trong việc thực hiện khi không có tiêu chí chung cho việc khi hết tuổi hoạt động nghề nghiệp là khi nào.

Tại Điều 26 quy định về khiếu nại kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng, theo đại biểu, nội dung quy định về việc kiến nghị là chưa phù hợp.

Tương tự, tại Điều 31, tiêu đề của điều luật là “Thôi việc, nghỉ hưu đối với viên chức” tức là nội hàm chứa đựng các nội dung về việc thôi việc và nghỉ hưu của viên chức như khoản 1, khoản 2 và khoản 3 là phù hợp. Tuy nhiên, khoản 4 lại quy định về nội dung mang ý nghĩa về một trong những quyền của đơn vị sự nghiệp công lập là được phép ký hợp đồng với người đã nghỉ hưu là không phù hợp với nội hàm của điều luật nên cũng cần rà soát lại.

Tại khoản 1 Điều 37 quy định: “Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền có thể quyết định tạm đình chỉ công tác đối với viên chức trong trường hợp phát hiện viên chức có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ...”. Việc sử dụng cụm từ “có thể” mang tính chất tùy nghi, không bắt buộc, không phù hợp trong văn bản luật. Để đảm bảo tính rõ ràng, đại biểu đề nghị bỏ cụm từ này.

Tại Điều 41 có tên là áp dụng Luật Viên chức, tuy nhiên toàn bộ nội dung các khoản trong điều luật không có nội dung nào liên quan với nội hàm mà tên của điều luật thể hiện.

Đồng thời, Luật Viên chức là luật chung điều chỉnh đối với đội ngũ viên chức, do đó về nguyên tắc, quy định của các luật trong lĩnh vực chuyên ngành có liên quan đến viên chức phải tuân thủ các nguyên tắc chung quy định tại Luật Viên chức; đối với các quy định cụ thể về viên chức trong các luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành có thể khác so với quy định cụ thể của Luật Viên chức.

Do đó, để bảo đảm cho việc áp dụng pháp luật được thuận tiện, thống nhất, tránh xung đột, đại biểu đề nghị quy định cụ thể về áp dụng pháp luật tại Điều 41 như tên điều luật tại dự thảo đã thể hiện để làm rõ mối quan hệ giữa quy định của Luật Viên chức với các luật khác trong việc điều chỉnh đối với đội ngũ viên chức.

Quốc Hương