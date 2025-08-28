Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Trong điều kiện nguồn ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, trong những năm qua tỉnh Thanh Hóa đã có các đề án, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa (XHH), đa dạng hóa các hình thức hợp tác công - tư, khuyến khích phát triển các cơ sở y tế ngoài công lập. Nhờ đó, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư xây dựng bệnh viện, cơ sở y tế, mở rộng mạng lưới cơ sở y tế ngoài công lập với nhiều máy móc, thiết bị hiện đại, giúp người dân có thêm nhiều sự lựa chọn dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.

Đến nay, hệ thống y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa có 1.622 cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) với 20 bệnh viện, 1.602 cơ sở KCB đa khoa và chuyên khoa; 4.023 cơ sở kinh doanh dược. Các bệnh viện tư nhân hiện có 3.991 giường bệnh nội trú chiếm 25,2% tổng số giường bệnh toàn tỉnh, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực được Tổng Công ty CP Hợp Lực đưa vào hoạt động từ năm 2019 với quy mô 460 giường bệnh. Bệnh viện có hệ thống máy móc, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế như: Hệ thống phòng mổ áp lực dương đảm bảo tiêu chuẩn vô khuẩn; Hệ thống xử lý nước RO hiện đại; Hệ thống chụp cắt lớp vi tính; máy chụp cắt lớp 12 dãy; máy chụp cộng hưởng từ 1.5; máy siêu âm màu 4D; hệ thống máy X-quang di động cao tần kỹ thuật số; hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng Full HD; máy chạy thận nhân tạo thế hệ mới; các loại kính hiển vi phẫu thuật thần kinh, cột sống, chấn thương, mạch máu 2 đầu đính kèm camera HD hiện đại, từ đó triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, phục vụ chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.

Bác sĩ CKII Dương Tất Linh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực cho biết: Với mong muốn đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bệnh viện chú trọng đến việc phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu hướng đến mục tiêu người dân được chăm sóc sức khỏe và thực hiện các thủ thuật cao ngay tại tuyến cơ sở, hạn chế chuyển tuyến. Thời gian tới, bệnh viện sẽ đẩy mạnh phát triển thêm nhiều kỹ thuật mới ứng dụng Robot, AI trong phẫu thuật để người dân được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất.

Cùng với hệ thống y tế Hợp Lực, các bệnh viện ngoài công lập đã mạnh dạn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại. Tại đây cũng có nhiều chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, các cơ sở này không những đa dạng hóa các dịch vụ KCB trên địa bàn tỉnh mà còn góp phần vào công tác KCB, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Những năm gần đây, tỷ lệ cung cấp các dịch vụ cận lâm sàng cho người dân của các cơ sở y tế ngoài công lập đạt từ 23 - 30%; tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội trú đạt từ 21 - 25%.

Theo báo cáo của Hiệp Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa, các cơ sở hội viên đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật KCB, Luật Bảo hiểm xã hội, các nghị định, thông tư liên quan và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa. Hoạt động KCB được duy trì thường xuyên; chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, tinh thần, thái độ phục vụ và chăm sóc người bệnh ngày càng được nâng cao, qua đó thu hút đông đảo người bệnh đến khám, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế công lập.

6 tháng đầu năm 2025 tổng số lượt KCB của các cơ sở hội viên đạt 1.041.111 lượt khám, chiếm 38,6% tổng số lượt KCB toàn tỉnh, trong đó khám ngoại trú 929.845 lượt, khám nội trú 111.266 lượt. Bên cạnh đó, các đơn vị hội viên đã và đang tích cực nghiên cứu, triển khai, áp dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn. Song song với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phục vụ người bệnh được đẩy mạnh, cụ thể đã triển khai đăng ký và hẹn khám trực tuyến, khám theo khung giờ; bố trí sơ đồ hướng dẫn làm xét nghiệm rõ ràng; người bệnh không phải tự lấy kết quả xét nghiệm, không phải tạm ứng trước khi thực hiện các dịch vụ kỹ thuật (xét nghiệm, chụp X-quang...). Đặc biệt, một số bệnh viện hội viên đã triển khai thành công bệnh án điện tử, điển hình là Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực. Các đơn vị hội viên tiếp tục đặt mục tiêu hoàn thành việc triển khai bệnh án điện tử tại tất cả các bệnh viện trong tỉnh trước tháng 9/2025, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Việc mở rộng XHH công tác KCB giúp ngành y tế phát triển thêm nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với dịch vụ kỹ thuật cao, góp phần nâng cao chất lượng KCB, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Hơn nữa, việc XHH y tế còn thúc đẩy, tạo ra áp lực để đội ngũ thầy thuốc luôn đổi mới, nâng cao tay nghề. Thực tế cho thấy, hiệu quả của XHH y tế đã tác động nhiều mặt, nhiều chiều đến quá trình hiện đại hóa ngành y tế và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tuy nhiên, loại hình này vẫn đang tập trung ở khu vực đô thị và đồng bằng, ít vươn đến vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Điều này cần được định hướng thông qua quy hoạch, kế hoạch, quản lý của cấp có thẩm quyền, để y tế tư nhân phát triển rộng khắp và hiệu quả.

Bài và ảnh: Tô Hà