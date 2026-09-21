Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu đảng viên ở Đảng bộ xã Thiệu Tiến

Xác định chuyển đổi số trong công tác Đảng là khâu đột phá nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và hiện đại hóa hành chính, Đảng bộ xã Thiệu Tiến tập trung cao độ triển khai số hóa hồ sơ, tạo lập dữ liệu đảng viên. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cách làm sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ xã Thiệu Tiến đang là một trong những điểm sáng của tỉnh trong việc đưa ứng dụng số vào phục vụ đắc lực công tác xây dựng Đảng vững mạnh.

Tổ công tác số hóa hồ sơ đảng viên Đảng ủy xã Thiệu Tiến tập trung rà soát, số hóa cơ sở dữ liệu hồ sơ đảng viên.

Đồng chí Lê Viết Chí, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Tiến cho biết: “Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy xã xác định số hóa hồ sơ đảng viên là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Thường trực Đảng ủy xã đã trực tiếp theo dõi, kiểm tra tiến độ và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với từng trường hợp, hồ sơ cụ thể. Quá trình triển khai bám sát phương châm “Làm đến đâu chắc đến đó; số hóa đến đâu xác thực đến đó; dữ liệu đến đâu khai thác được đến đó”. Sự sâu sát của Thường trực Đảng ủy, tinh thần trách nhiệm của tổ công tác số hóa hồ sơ đảng viên cùng ý thức tự giác, đồng thuận của cán bộ, đảng viên chính là “chìa khóa” để xã hoàn thành nhiệm vụ, vượt tiến độ đề ra”.

Để bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ, xã đã bố trí 2 phòng làm việc riêng biệt, trang bị đầy đủ máy vi tính, máy quét (scan) chuyên dụng và các thiết bị lưu trữ dữ liệu an toàn. Để bảo đảm tính pháp lý và an toàn tuyệt đối, 100% thiết bị phục vụ số hóa được kiểm tra an ninh mạng nghiêm ngặt, tuyệt đối không kết nối internet hay mạng công cộng trong suốt quá trình xử lý tài liệu; bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước. Toàn bộ 1.119/1.119 hồ sơ đảng viên giấy gốc thuộc thẩm quyền quản lý đã được kiểm kê, bàn giao chặt chẽ và phân loại khoa học theo 4 nhóm đối tượng ưu tiên. Các khâu quét tài liệu sang định dạng PDF chuẩn, phân tách từng tệp tin theo mã số căn cước công dân và ký số bằng thiết bị của Ban Cơ yếu Chính phủ đều được tổ công tác thực hiện chuẩn xác, đúng danh mục hướng dẫn.

Song song với việc số hóa tài liệu giấy, Đảng ủy xã Thiệu Tiến đã chỉ đạo thực hiện chặt chẽ quy trình 4 bước làm sạch dữ liệu gắn với Sổ tay đảng viên điện tử. Sau khi đồng bộ dữ liệu gốc từ phần mềm 4.0 sang ứng dụng sổ tay điện tử, 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ đã chủ động đăng nhập để đối soát, kiểm tra chéo thông tin cá nhân với hồ sơ gốc. Chi ủy, bí thư các chi bộ tiến hành đối chiếu, ký xác nhận đề nghị điều chỉnh trước khi Thường trực Đảng ủy xã rà soát lần cuối và phê duyệt dứt điểm trên hệ thống đối với 100% hồ sơ, bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Đối với các đảng viên cao tuổi gặp trở ngại khi sử dụng thiết bị thông minh, Đảng ủy xã đã linh hoạt chỉ đạo lực lượng đoàn thanh niên và tổ công tác chuyển đổi số cộng đồng đến tận nhà hướng dẫn, hỗ trợ tận tình hoàn thành việc đối soát thông tin.

Với sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, xã Thiệu Tiến đã hoàn thành toàn bộ quy trình số hóa, ký số và phê duyệt dứt điểm trên hệ thống cho 1.080/1.119 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,5%. Số lượng 39 hồ sơ còn lại gồm 34 hồ sơ thuộc lực lượng vũ trang (công an, quân sự) và 5 hồ sơ tồn đọng qua nhiều thời kỳ bị thiếu thành phần quyết định kết nạp gốc đang được Đảng ủy xã tổng hợp, chờ văn bản hướng dẫn xử lý của cấp trên. Đáng chú ý, 100% hồ sơ gốc sau khi số hóa đã được niêm phong, hoàn trả nguyên vẹn về kho lưu trữ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không xảy ra thất lạc, rách nát hay làm hư hỏng hồ sơ.

Kết quả đạt được trong công tác số hóa hồ sơ đảng viên tại Đảng bộ xã Thiệu Tiến đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho việc quản lý, tra cứu và khai thác dữ liệu cán bộ, đảng viên một cách nhanh chóng, bảo mật và chính xác. Đây chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Thanh Huê