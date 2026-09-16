Hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp ứng dụng AI hiệu quả

Với mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành công cụ thiết thực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chuỗi bán lẻ - dịch vụ ứng dụng AI vào quản lý, bán hàng, chăm sóc khách hàng và quản trị tài chính - thuế.

Thuế tỉnh Thanh Hóa đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp phát triển.

Từng bước thay đổi phương thức quản trị

Bắt nhịp xu hướng ứng dụng AI, từ đầu năm 2025, ICO Thanh Hóa, thuộc Công ty CP Nhân lực Hucenco/ICOGroup, đã từng bước đưa AI vào một số hoạt động như giảng dạy ngoại ngữ, trả lời tin nhắn khách hàng, hỗ trợ quản trị doanh nghiệp...

Bà Trịnh Thị Thảo, Phó Giám đốc ICO Thanh Hóa, cho biết: “Việc ứng dụng AI giúp đơn vị giảm thời gian xử lý công việc, hỗ trợ nhân viên trong chăm sóc khách hàng, hỗ trợ người học trong quá trình học tập ngoại ngữ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị. Từ những hiệu quả bước đầu, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu, khai thác các công cụ AI phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động”.

Thực tế cho thấy, đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, AI có thể hỗ trợ nhiều công đoạn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ xây dựng nội dung quảng cáo, viết kịch bản bán hàng, phân tích xu hướng tiêu dùng đến tư vấn, chăm sóc khách hàng. Trong công tác quản trị, các công cụ AI còn hỗ trợ phân tích doanh thu, dự báo nhu cầu, quản lý hàng tồn kho và tối ưu chi phí vận hành...

Tuy nhiên, việc tiếp cận và khai thác các công cụ số, AI của một bộ phận hộ kinh doanh, HTX và doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Không ít cơ sở vẫn lúng túng trong lựa chọn công cụ, cách thức sử dụng và đưa AI vào quy trình hoạt động.

Từ thực tế đó, tỉnh Thanh Hóa triển khai chương trình hỗ trợ theo hướng thiết thực, trực tiếp, “cầm tay chỉ việc”, giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh từng bước tiếp cận và ứng dụng công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Hỗ trợ từ quản lý, bán hàng đến chăm sóc khách hàng

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số (CĐS) trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Kế hoạch số 342/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ, Thuế tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuỗi bán lẻ - dịch vụ ứng dụng AI vào kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Chương trình được triển khai từ tháng 8 đến hết tháng 10/2026, tập trung thay đổi nhận thức, phương thức quản trị của khu vực kinh tế tư nhân; hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận và sử dụng thực chất các công cụ số, AI trong quản lý, bán hàng, chăm sóc khách hàng và quản trị tài chính.

Theo Thuế tỉnh Thanh Hóa, nội dung hỗ trợ được xây dựng sát với hoạt động hằng ngày của các cơ sở kinh doanh. Trong đó, AI được hướng dẫn ứng dụng vào xây dựng nội dung quảng cáo, kịch bản bán hàng, phân tích xu hướng tiêu dùng; thiết lập chatbot tư vấn khách hàng; phân tích doanh thu, dự báo hàng tồn kho và tối ưu chi phí vận hành.

Đáng chú ý, chương trình còn hỗ trợ số hóa công tác quản lý tài chính - kế toán - thuế. Các cơ sở kinh doanh được hướng dẫn quy trình từ bán hàng, ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn, quản lý thu - chi, sổ sách kế toán đến tổng hợp số liệu phục vụ kê khai.

Đối với doanh nghiệp, chương trình tập trung hỗ trợ ứng dụng AI trong xử lý chứng từ, sổ sách, báo cáo; phát hành hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; kiểm tra, đối soát hóa đơn và cảnh báo sai lệch, rủi ro về thuế.

Đến nay, tại địa bàn Thuế cơ sở 1, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tập huấn đợt 1 với 3 lớp dành cho 326 hộ kinh doanh và 3 lớp dành cho 300 HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuỗi bán lẻ - dịch vụ. Theo kế hoạch, các đợt hỗ trợ tiếp theo sẽ được triển khai tại các Thuế cơ sở 2, 4, 7, 9 và 13 trong tháng 9 và tháng 10/2026.

Về phía Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị sẽ phối hợp với Thuế tỉnh Thanh Hóa, Công ty CP MISA và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh triển khai Chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuỗi bán lẻ - dịch vụ với mục tiêu triển khai tối thiểu 1 bộ công cụ AI trực tiếp và trực tuyến cho tối thiểu 3.000 hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ ít nhất 5 chuỗi bán lẻ, dịch vụ quy mô lớn ứng dụng AI vào quy trình vận hành thực tế.

Thông qua chương trình, Thanh Hóa từng bước hình thành phương thức quản trị dựa trên dữ liệu trong khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong hoạt động tài chính - kế toán - thuế, góp phần thúc đẩy CĐS và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Linh Hương