Trung Chính đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới phương thức quản lý, điều hành, xã Trung Chính đang tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm PVHCC xã Trung Chính.

UBND xã đã ban hành kế hoạch về CĐS, lồng ghép các nội dung của Nghị quyết 57-NQ/TW vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã, coi đây là “kim chỉ nam” cho các hoạt động CĐS trên địa bàn. UBND xã sớm kiện toàn ban chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm để thúc đẩy chính quyền số, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ người dân tốt hơn. Các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) đã xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, từng bước đưa các ứng dụng số vào quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Cùng với đó, xã chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn để người dân chủ động tiếp cận các tiện ích số. Nội dung tuyên truyền được triển khai qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các nền tảng số, nhóm zalo, thông qua sinh hoạt chi bộ, các lớp tập huấn và hướng dẫn trực tiếp tại Trung tâm PVHCC.

Các tổ công nghệ số cộng đồng được phát huy vai trò trong hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số trong đời sống.

Trong cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành được đẩy mạnh. 100% cán bộ, công chức xã có hộp thư điện tử công vụ do cơ quan Nhà nước cấp; 99,95% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 99,87%; tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 100%.

Trung tâm PVHCC xã được quan tâm đầu tư, từng bước chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC. Trung tâm cũng tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ trên môi trường số. 100% TTHC (483/483 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết còn hiệu lực được niêm yết công khai tại trung tâm và Trang thông tin điện tử của xã. Trong 8 tháng năm 2026, trung tâm đã tiếp nhận 6.998 hồ sơ; giải quyết 6.636 hồ sơ, 180 hồ sơ đang giải quyết trong hạn và 180 hồ sơ chờ bổ sung. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,95%.

Đến Trung tâm PVHCC xã làm thủ tục đăng ký lại giấy đăng ký kết hôn, chị Phạm Thị Hải, ở thôn Yên Thái, chia sẻ: Việc nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và nhận kết quả được thực hiện thuận tiện hơn trên môi trường số. Quá trình xử lý được công khai, giúp người dân dễ dàng theo dõi, giám sát, hạn chế tình trạng chậm trễ.

Thực tế cho thấy, CĐS đang tạo chuyển biến rõ nét trong giải quyết TTHC ở Trung Chính. Không chỉ số hóa hồ sơ, quy trình, xã còn triển khai các mô hình hỗ trợ người dân, trong đó có “Mô hình dịch vụ công lưu động”, trực tiếp xuống các thôn hướng dẫn người dân thực hiện TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại cơ sở. Qua đó, đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn, nhất là những trường hợp còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ.

Chủ tịch UBND xã Trung Chính Nguyễn Hồng Điệp, cho biết: CĐS trong cải cách hành chính đã góp phần làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình xử lý hồ sơ, giảm các khâu trung gian, nâng cao tính công khai, minh bạch. Trong quá trình triển khai, địa phương vẫn còn một số khó khăn do phạm vi phục vụ mở rộng, nhiều nhiệm vụ mới được phân cấp, khối lượng công việc tăng, trong khi một số cán bộ chưa có nhiều kinh nghiệm ở các lĩnh vực mới. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức từng bước thích ứng, nâng cao kỹ năng, bảo đảm giải quyết công việc đúng quy định, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

CĐS đang từng bước hiện diện trong hoạt động của chính quyền và đời sống người dân Trung Chính, từ giải quyết TTHC đến phương thức quản lý, điều hành. Điều quan trọng hơn, từ những tiện ích của công nghệ, tinh thần phục vụ Nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm, trách nhiệm của cán bộ, công chức được cụ thể hơn trong từng phần việc. Đây sẽ là cơ sở để xã tiếp tục hoàn thiện chính quyền số, mở rộng các tiện ích số, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Phan Nga