Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh, xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” chuyển đổi số y tế

Ngày 15/9, Bộ Y tế thông tin, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-BYT về việc tăng cường, đẩy mạnh và xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về chuyển đổi số y tế, thúc đẩy triển khai Đề án 06 và hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Những ki-ốt thông minh được đặt tại các cơ sở khám chữa bệnh hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, nhân viên y tế. (Ảnh: TTXVN)

Thời gian qua, bám sát các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Đề án 06 Trung ương, ngành Y tế đã tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng trong quản lý điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo các Báo cáo của Văn phòng Chính phủ và Tổ Công tác triển khai Đề án 06, công tác chuyển đổi số của Bộ Y tế vẫn còn nhiều hạn chế, tiến độ triển khai một số nhiệm vụ chậm muộn, quá hạn... tỷ lệ định danh và làm sạch dữ liệu ở một số chuyên ngành còn thấp...

Để khắc phục triệt để các hạn chế, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, hoàn thiện thể chế và kiến trúc dữ liệu.

Tại Chỉ thị, Bộ Y tế yêu cầu Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và các đơn vị liên quan hoàn thiện và trình ban hành trong tháng 8/2026: Danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu tham chiếu và từ điển dữ liệu dùng chung ngành Y tế; bảo đảm đồng bộ, tích hợp với Hệ thống Từ điển dữ liệu dùng chung quốc gia.

Các đơn vị y tế đồng thời khẩn trương hoàn thiện bộ cấu trúc dữ liệu của Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Y tế trong tháng 9/2026.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh Chiến dịch làm sạch 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành và tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên VneID. Các đơn vị tập trung triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VneID; Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về chuyển đổi số y tế; Tái cấu trúc quy trình, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP.

Đặc biệt, các đơn vị cần bảo đảm hạ tầng số, an toàn thông tin và chuyển đổi hạ tầng lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia...

Thời gian qua, ngành Y tế tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.”

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.

Theo TTXVN