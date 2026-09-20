Xác lập tư duy quản trị: Từ chủ trương đến thực thi

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khái quát 3 kết quả chủ yếu và nhấn mạnh 5 yêu cầu trọng tâm để đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Bài phát biểu thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy quản trị quốc gia hiện đại và tinh thần hành động quyết liệt.

Lãnh đạo phường Quảng Phú tham quan hệ thống máy móc sản xuất của Công ty CP Thành Minh MTC-2.

Nhìn thẳng vào điểm nghẽn

Một đất nước muốn phát triển không thể chỉ có mục tiêu đúng, khát vọng lớn, mà còn phải có năng lực hành động đủ mạnh để chuyển hóa khát vọng thành kết quả thực tế. Vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 3 phải chuyển những định hướng chiến lược của Đại hội XIV thành các quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo ra năng lực phát triển mới.

Thanh Hóa đang xác định việc nhìn thẳng để tháo gỡ từng nút thắt, chuyển từ đối thoại sang hành động, từ cam kết sang kết quả là yêu cầu cấp thiết nhằm khơi thông nguồn lực, tạo dư địa cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% năm 2026. Nhìn lại hành trình 8 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt hơn 44.000 tỷ đồng; tỉnh thu hút 87 dự án đầu tư trực tiếp, với tổng vốn đăng ký khoảng 13.400 tỷ đồng và 152 triệu USD. Toàn tỉnh có khoảng 23.000 doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng hơn 492.000 lao động.

Những con số ấy cho thấy nền kinh tế có nguồn lực, vấn đề là làm sao để nguồn lực ấy được vận hành nhanh hơn, thông suốt hơn. Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026 diễn ra vào ngày 27/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chỉ rõ: “Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải thiếu cơ chế, mà là khâu thực thi”. Do đó, tháo gỡ điểm nghẽn cũng chính là làm cho toàn bộ bộ máy vận hành thông suốt.

Phường Quảng Phú sau một năm vận hành, bên cạnh những thuận lợi còn đối mặt rất nhiều khó khăn: quy mô địa bàn rộng, dân số lớn, khối lượng công việc tăng mạnh, trong khi biên chế giảm và cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng đồng bộ với yêu cầu nhiệm vụ. Một số lĩnh vực phát sinh nhiều vấn đề phức tạp như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, giải quyết thủ tục hành chính... đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý và khả năng thích ứng cao.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trịnh Tuấn Thành, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú, cho biết: Việc xử lý, tháo gỡ các khó khăn nội tại đồng thời xây dựng kế hoạch, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tỉnh giao là những yêu cầu chúng tôi đặt lên hàng đầu”. Cùng với đó, Đảng ủy, UBND phường luôn xác định mục tiêu chuyển đổi từ mô hình “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”, đặt lợi ích và sự hài lòng của người dân lên trên hết, thể hiện rõ vai trò kiến tạo, đồng hành và hỗ trợ. Phường đã triển khai mô hình phân tách quy trình tiếp nhận hồ sơ. Bên cạnh việc tiếp nhận trực tiếp, phường chủ động thành lập “Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư”, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, công khai, minh bạch TTHC, góp phần xây dựng chính quyền số. “Bắt đầu từ những cái nhỏ, cái cơ bản để làm cái lớn, cái vĩ mô, đó chính là việc phá vỡ tư duy hành động để xây dựng phường Quảng Phú phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, trong nhóm dẫn đầu của tỉnh”, ông Thành nói.

Lãnh đạo toàn diện nhưng không làm thay

Nếu trước đây tư duy cầm tay chỉ việc được xem là cụ thể, là sâu sát thì đến nay phân cấp rõ ràng đi đôi với không buông lỏng kiểm tra, giám sát là điều tiên quyết. Xã Điền Quang có tổng diện tích tự nhiên là 10.405,66ha, quy mô dân số 3.718 hộ, với 16.615 nhân khẩu. Xã hiện có 30 thôn, trong đó 29 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 là 2,31%, hộ cận nghèo 21,54%.

Ông Lê Hùng Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Điền Quang, cho biết: Trên cơ sở các chủ trương, định hướng của cấp trên, xã đã tập trung vào công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; phân công, phân cấp nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng cơ quan. Thường trực Đảng ủy đã tổ chức ngay các buổi làm việc trực tiếp tại 30 chi bộ thôn để nắm bắt tình hình và trực tiếp triển khai về nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Điền Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Các đề xuất, kiến nghị của cơ sở chủ yếu tập trung vào các nhóm về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, hạ tầng giao thông, xây dựng thiết chế văn hóa. Nhờ phân cấp rõ, các đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ được giao, không còn tư tưởng trông chờ, ỉ lại.

Theo ông Lê Hùng Cường: “Cần giữ vững nguyên tắc, phân cấp rõ ràng nhưng không buông lỏng kiểm tra, giám sát. Vì thế chúng tôi yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, rà soát nội bộ; tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã; cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp thực thi, phục vụ Nhân dân, xử lý, giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Do vậy cấp xã phải được xây dựng đủ sức quản trị sự phát triển cũng chính là 1 trong 5 nhóm việc toàn hệ thống chính trị phải tập trung đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu.

Quản trị bằng kết quả

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Cấp tỉnh phải cải cách, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cụ thể hóa chủ trương, tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, bảo đảm điều kiện cho cấp xã và chịu trách nhiệm về kết quả công tác.

Nhận diện rõ điểm nghẽn, không né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm, tỉnh Thanh Hóa đã phá bỏ “rào cản" diện rộng, trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến hết tháng 8/2026, tỉnh đã tháo gỡ dứt điểm 287 dự án, đạt tỷ lệ gần 95% tổng số dự án tồn đọng, giải phóng nguồn vốn đầu tư lên tới hơn 236.600 tỷ đồng và gần 2.000ha đất; 129 dự án đang khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo; 72 dự án bị tạm dừng thực hiện, chấm dứt, thu hồi. Đáng chú ý, tại Khu Kinh tế Nghi Sơn - nơi đóng góp gần 60% tổng thu ngân sách của tỉnh, toàn bộ 31/31 dự án tồn đọng kéo dài đã được tháo gỡ dứt điểm, giải tỏa dòng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng.

Việc giải phóng hàng trăm ngàn tỷ đồng và hàng nghìn ha đất không chỉ giảm thất thoát, lãng phí, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân vào năng lực điều hành của chính quyền.

Sự chỉ đạo quyết liệt, giao nhiệm vụ theo thời hạn, gắn với sản phẩm và kiểm đếm tiến độ đang tạo nên những bước chuyển thực chất trong quản trị, điều hành của tỉnh. Từ ngày 24/8, 22 thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa và các chi nhánh được áp dụng theo quy trình mới. Việc tái cấu trúc các thủ tục này ước tính kéo giảm trên 50% thời gian thực hiện và gần 59% chi phí tuân thủ, tương đương hơn 114,2 tỷ đồng mỗi năm. Điều này cho thấy, cách thức phục vụ đang được thay đổi theo hướng cơ quan Nhà nước chủ động khai thác dữ liệu đã có để giảm phần việc người dân phải thực hiện.

Với tinh thần quản trị chủ động, không né tránh, không sợ sai, không sợ trách nhiệm, tỉnh Thanh Hóa đã và đang tạo nên một khí thế phát triển mới. Đây là tiền đề vững chắc để tỉnh tự tin giải ngân 100% vốn đầu tư công, duy trì đà tăng trưởng “hai con số”, vươn lên khẳng định vị thế một cực tăng trưởng năng động hàng đầu ở Bắc Trung bộ.

Từ chủ trương đến thực thi là một quá trình dài, đòi hỏi nhìn thẳng vào nguyên nhân gốc, quản trị theo mục tiêu, gắn quyết sách với năng lực thực thi và lấy sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Bài và ảnh: Kiều Huyền