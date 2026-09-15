Những người giữ nhịp chuyển đổi số ở cơ sở

Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường là những người thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc cho người dân. Khi thủ tục hành chính chuyển dần lên môi trường điện tử, công việc của họ cũng có thêm một phần việc mới: hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số, làm quen với cách thức thực hiện thủ tục trực tuyến. Những thay đổi ấy bắt đầu từ chính quá trình tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết công việc hằng ngày.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Ninh hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại nhà văn hóa thôn.

Đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân

Tại nhà văn hóa thôn Phang Thôn, xã Định Hòa, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác trên môi trường điện tử, từ cài đặt VNeID, đăng ký tài khoản đến kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến.

Với người lớn tuổi, những thao tác này không phải lúc nào cũng dễ thực hiện ngay trên điện thoại. Vì vậy, cán bộ hướng dẫn từng bước, người dân làm đến đâu được hỗ trợ đến đó. Ông Phạm Văn Lục, thôn Phang Thôn, xã Định Hòa, chia sẻ: "Chính quyền đã phổ biến chủ trương từ trước, nhưng do tuổi cao, đi lại khó khăn nên chúng tôi chưa thực hiện được. Nay được cán bộ về tận thôn hỗ trợ nhiệt tình thế này, bà con chúng tôi rất phấn khởi, cảm kích và hoàn toàn ủng hộ cách làm của địa phương”.

Qua những buổi hỗ trợ trực tiếp, cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công có điều kiện nắm rõ hơn những vướng mắc của người dân khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cũng được hướng dẫn, giải thích ngay tại chỗ.

Còn tại xã Như Thanh, thông tin về chuyển đổi số và dịch vụ công được đưa đến người dân qua nhiều kênh. Các đường dẫn dịch vụ công mới được cập nhật; thông tin được chia sẻ trên zalo, facebook và tại các hội nghị ở khu dân cư.

Chia sẻ về công tác chuyên môn, chị Lê Thu Hà, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Như Thanh, cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, đội ngũ cán bộ tại trung tâm luôn phải chủ động cập nhật những quy định mới về thủ tục hành chính. Đây chính là cơ sở quan trọng giúp công tác hướng dẫn người dân được thống nhất, nhanh chóng và chính xác nhất".

Tại những điểm hỗ trợ ở cơ sở, việc đưa dịch vụ công trực tuyến đến với người dân bắt đầu từ những thao tác cụ thể. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu cán bộ phải nắm chắc quy trình, sử dụng thành thạo công cụ và có cách hướng dẫn phù hợp.

Làm chủ công nghệ, nâng cao hiệu quả công việc

Việc ứng dụng công nghệ đang làm thay đổi cách cán bộ tiếp nhận, tra cứu và xử lý công việc hằng ngày. Hồ sơ được tiếp nhận trên hệ thống, thông tin được tra cứu bằng các công cụ điện tử, trong khi các quy định mới cũng cần được cập nhật thường xuyên. Phần việc chuyên môn vẫn giữ nguyên, nhưng phương thức thực hiện đã có nhiều thay đổi.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Ninh, việc thường xuyên trau dồi, cập nhật kiến thức là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi cán bộ, công chức. Chị Hoàng Thị Sơn, cán bộ chuyên trách tại đây, chia sẻ: “Để làm tốt nhiệm vụ, chúng tôi phải liên tục cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Đồng thời, mỗi người cũng luôn chủ động nghiên cứu chuyên sâu và linh hoạt tra cứu thêm thông tin trên internet để giải quyết công việc, qua đó có thể hỗ trợ bà con một cách thấu đáo và hiệu quả nhất”.

“Ngay từ khi vận hành, trung tâm đã bố trí những cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ vững, am hiểu công nghệ để có thể xử lý công việc trên môi trường điện tử một cách thuần thục. Đồng thời, xã cũng bố trí trang thiết bị nhằm phục vụ công việc một cách tốt nhất, qua đó giúp cán bộ thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn”, chị Trần Thị Nhung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Ninh chia sẻ.

Đến nay, toàn tỉnh đang thực hiện giải quyết 2.128 thủ tục hành chính, trong đó 1.674 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 454 dịch vụ công trực tuyến một phần. Đằng sau những con số ấy là những cán bộ mỗi ngày tiếp nhận hồ sơ, tra cứu quy định, thao tác trên hệ thống và hướng dẫn người dân. Có những việc diễn ra âm thầm, lặp đi lặp lại qua từng hồ sơ, từng lượt hướng dẫn, nhưng chính từ đó, cách làm việc ở cơ sở đang từng bước thay đổi. Và khi những người trực tiếp làm việc ở cơ sở ngày càng làm chủ công nghệ, nhịp chuyển đổi số cũng được giữ đều hơn, mở ra những cách làm mới trong giải quyết công việc.

Bài và ảnh: Hồng Tư