Chuyển đổi số định danh cá nhân/CCCD thay thế mã số BHXH - Bước tiến trong quản lý, phục vụ người tham gia

Thực hiện Kế hoạch số 3115/KH-BHXH ngày 13/8/2026 của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam về chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay thế mã số BHXH và bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ, BHXH tỉnh Thanh Hóa đang tập trung triển khai rà soát, chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu người tham gia trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành trước ngày 1/9/2026, hướng tới một phương thức quản lý thuận tiện hơn, dữ liệu chính xác hơn và chất lượng phục vụ ngày càng hiệu quả hơn.

Cán bộ BHXH cơ sở Như Xuân rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Đồng bộ dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý

Trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng để các cơ quan quản lý nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với ngành BHXH, việc thống nhất sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH là bước tiếp theo nhằm chuẩn hóa phương thức quản lý, nhận diện người tham gia trong toàn hệ thống, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác; đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ cũng như quyền lợi của người tham gia, người thụ hưởng.

Thực hiện Kế hoạch số 3115/KH-BHXH ngày 13/8/2026 của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Thanh Hóa đang triển khai rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Trọng tâm là xác định, xử lý những trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa thống nhất giữa dữ liệu của ngành BHXH với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các trường hợp được tập trung rà soát gồm: người tham gia chưa có số ĐDCN/CCCD; đã có số ĐDCN/CCCD nhưng chưa được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thông tin cá nhân chưa chính xác, chưa thống nhất về họ tên, ngày sinh, giới tính, số ĐDCN/CCCD và các thông tin nhân thân khác; các trường hợp có dấu hiệu trùng, sai lệch, thiếu thông tin có khả năng ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi.

Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ phục vụ yêu cầu trước mắt của quá trình chuyển đổi mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với công tác quản lý và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Khi thông tin người tham gia được xác định thống nhất theo số ĐDCN/CCCD, việc tra cứu, đối chiếu, xác thực và khai thác dữ liệu sẽ thuận lợi hơn, góp phần hạn chế tình trạng trùng lặp, sai lệch thông tin.

Đặc biệt, dữ liệu được chuẩn hóa sẽ tạo điều kiện để các quy trình nghiệp vụ của ngành BHXH tiếp tục được số hóa, đơn giản hóa, qua đó giảm thời gian, chi phí và công sức cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục cũng như thụ hưởng chính sách.

Không thay đổi quyền lợi, người tham gia cần chủ động phối hợp

Điều được nhiều người quan tâm khi thực hiện chuyển đổi là liệu việc sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH có làm mất quá trình tham gia hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi đã được xác lập hay không.

Ông Vũ Nguyên Hiệp, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc chuyển đổi không làm thay đổi quá trình đóng, hưởng hay quyền lợi của người tham gia, mà hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, chính xác, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng thuận tiện, hiệu quả. Đây là sự thay đổi về phương thức quản lý, nhận diện và đồng bộ dữ liệu, không phải là thay đổi quá trình đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Việc chuyển đổi cũng không làm phát sinh thủ tục hành chính mới đối với người tham gia. Mục tiêu quan trọng nhất của quá trình này là giúp dữ liệu được quản lý thống nhất và chính xác hơn, từ đó phục vụ tốt hơn việc giải quyết các chế độ, chính sách. Người dân sẽ từng bước được hưởng lợi từ một hệ thống quản lý dữ liệu hiện đại, đồng bộ, giảm yêu cầu cung cấp lại những thông tin đã có và tăng khả năng xác thực thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục.

Để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, BHXH tỉnh Thanh Hóa đề nghị người tham gia chủ động kiểm tra thông tin cá nhân, đồng thời phối hợp với cơ quan BHXH, đơn vị sử dụng lao động hoặc đơn vị quản lý người tham gia khi được yêu cầu cập nhật, bổ sung, điều chỉnh thông tin. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý các thông tin cơ bản như họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số ĐDCN/CCCD và các thông tin nhân thân liên quan. Trường hợp phát hiện thông tin chưa chính xác hoặc chưa thống nhất, người tham gia cần kịp thời phối hợp để được rà soát, điều chỉnh theo quy định.

Về mặt kỹ thuật, theo kế hoạch triển khai, phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ (TST) là hệ thống nguồn thực hiện chuyển đổi mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD và chuyển đổi bộ mã quản lý. Các phần mềm nghiệp vụ khác sẽ đồng bộ dữ liệu từ hệ thống TST, không thực hiện chuyển đổi độc lập. Sau khi chuyển đổi, cơ quan BHXH tiếp tục kiểm tra, đối soát dữ liệu trên phần mềm TST và các phần mềm nghiệp vụ có liên quan. Những trường hợp sai lệch, trùng, thiếu hoặc không đồng bộ dữ liệu sẽ được phát hiện, xử lý kịp thời, bảo đảm dữ liệu sau chuyển đổi chính xác và thống nhất.

Có thể thấy, việc chuyển đổi sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH là một bước đi quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hoạt động của ngành BHXH. Thành công của quá trình này không chỉ phụ thuộc vào hệ thống công nghệ và nghiệp vụ của cơ quan BHXH mà còn cần sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người tham gia. Mỗi người dân chủ động kiểm tra, cung cấp thông tin chính xác; mỗi doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tích cực phối hợp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu sẽ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, chính xác, thống nhất. Từ đó, ngành BHXH có thêm nền tảng để đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Bài và ảnh: Tô Hà