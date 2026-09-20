Trang bị kỹ năng, bảo đảm an toàn thông tin, sử dụng AI trong tác nghiệp báo chí

Sáng 20/9, Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn “An toàn thông tin cho nhà báo trong môi trường số và kỹ năng sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, kiểm chứng nội dung và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hiệu quả, có trách nhiệm trong hoạt động báo chí, truyền thông số.

Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng các đại biểu, bộ phận liên quan đến hoạt động sản xuất, biên tập, quản trị và phát hành nội dung trên các nền tảng số.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trong chuyên đề “An ninh, an toàn mạng trong hoạt động báo chí, truyền thông số”, giảng viên tập trung hướng dẫn nhận diện các nguy cơ an ninh mạng, lừa đảo trực tuyến, giả mạo danh tính, chiếm quyền tài khoản và dữ liệu.

Học viên được trang bị kỹ năng bảo vệ tài khoản, thiết bị, dữ liệu tác nghiệp; sử dụng mật khẩu an toàn, xác thực đa yếu tố và bảo đảm an toàn khi làm việc trên các nền tảng số. Đồng thời, giảng viên hướng dẫn cách xử lý khi xảy ra sự cố như lộ mật khẩu, mất thiết bị, tài khoản bị xâm nhập hoặc dữ liệu bị lộ lọt.

Các đại biểu tập trung theo dõi nội dung được giảng viên truyền đạt tại lớp tập huấn.

Tại chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí và truyền thông số”, học viên được giới thiệu về AI tạo sinh và các nhóm công việc có thể ứng dụng AI để hỗ trợ như tìm kiếm, tổng hợp, phân loại thông tin, xây dựng ý tưởng, hỗ trợ biên tập, chuyển đổi định dạng và sản xuất các sản phẩm báo chí số.

Giảng viên hướng dẫn kỹ năng xây dựng yêu cầu (prompt) để khai thác AI hiệu quả, chính xác và an toàn; đồng thời phân tích những giới hạn, rủi ro của AI như thông tin bịa đặt, sai dữ kiện, suy diễn, thiên lệch hoặc nội dung không có nguồn kiểm chứng.

Học viên tập trung theo dõi, ghi nhận những lưu ý về kiểm chứng và sử dụng AI trong hoạt động báo chí.

Đặc biệt, học viên được hướng dẫn quy trình kiểm chứng thông tin, hình ảnh, video và nội dung do AI tạo sinh trước khi sử dụng, trong đó chú trọng kiểm chứng nguồn tin, thời gian, địa điểm, nhân vật và các dữ kiện liên quan.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng dành thời gian để giảng viên và học viên trao đổi, giải đáp các tình huống thực tế trong tác nghiệp, qua đó giúp người làm báo chủ động nhận diện, xử lý các nguy cơ về an toàn thông tin và sử dụng AI phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ.

Hoàng Sơn