Số hóa hồ sơ đảng viên ở Đảng bộ xã Yên Định

Bám sát Kế hoạch số 67-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Yên Định đã đẩy nhanh số hóa hồ sơ, tạo lập dữ liệu, xây dựng hồ sơ đảng viên điện tử bảo đảm chính xác, đúng tiến độ.

Xã Yên Định điều động các bộ phận gấp rút thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên.

Những ngày qua, tại xã Yên Định, nhịp làm việc được đẩy nhanh hơn thường lệ. Không chỉ tập trung trong giờ hành chính, nhiều cán bộ còn tranh thủ làm thêm ngoài giờ để rà soát, đối chiếu, nhập và chuẩn hóa từng bộ hồ sơ đảng viên. Đảng bộ xã có 2.300 đảng viên, sinh hoạt tại 49 tổ chức đảng trực thuộc. Việc thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên có khối lượng hồ sơ cần rà soát, chỉnh lý và số hóa lớn, dữ liệu được hình thành qua nhiều thời kỳ, thành phần hồ sơ không đồng nhất, do đó yêu cầu trách nhiệm công việc cao, đòi hỏi phải chính xác, đầy đủ. Ngay sau khi phát động chiến dịch, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả; kiểm tra và đánh giá kết quả xuyên suốt. Xã thành lập tổ thực hiện nhiệm vụ với sự tham gia của các cán bộ Ủy ban MTTQ, Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy.

Xã đặt mục tiêu chuyển đổi căn bản phương thức làm việc từ hồ sơ giấy sang quản trị dữ liệu số nhằm rút ngắn thời gian tìm kiếm, khai thác phục vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng thuận tiện, bảo đảm chất lượng dữ liệu ngay từ đầu. Trước khi số hóa, hồ sơ đảng viên được rà soát, phân loại, chỉnh lý, kiểm tra kỹ; kịp thời phát hiện những thông tin còn thiếu, chưa thống nhất hoặc cần xác minh, bổ sung. Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy xã quán triệt phương châm làm đến đâu chắc đến đó; đồng thời yêu cầu dữ liệu phải bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Mục tiêu cuối cùng là tạo lập được nguồn dữ liệu chính xác, có độ tin cậy cao, được cập nhật thường xuyên và phục vụ trực tiếp công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả quá trình chuyển đổi số.

Bà Lê Thị Kim Oanh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Yên Định, cho biết: “Đảng ủy xã đặc biệt coi trọng an toàn, an ninh thông tin. Quá trình thực hiện được kiểm soát chặt chẽ về con người, thiết bị, dữ liệu và không gian làm việc. Việc khai thác, sử dụng, sao chép và cung cấp thông tin đúng quy định, đúng thẩm quyền. Hồ sơ giấy sau khi số hóa được kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao và lưu trữ theo quy định để tạo thuận lợi cho công tác quản lý, tra cứu, nhất là phục vụ công tác cán bộ sau này”.

Tính đến ngày 10/9/2026, Đảng bộ xã Yên Định đã thực hiện số hóa 2.244/2.244 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% (56 hồ sơ chưa số hóa thuộc lực lượng vũ trang, vì chưa có hướng dẫn số hóa khối đối tượng này). Kết quả này thể hiện rõ tinh thần “làm đến đâu chắc đến đó; số hóa đến đâu xác thực đến đó”, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, sự quyết tâm cao của tổ công tác số hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chi bộ và từng đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Từ kết quả này, Đảng bộ xã Yên Định là một trong những đơn vị đi đầu của tỉnh hoàn thành sớm nhiệm vụ số hóa hồ sơ đảng viên, góp phần thiết thực thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, xã Yên Định đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Lê Hà